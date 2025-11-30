聽新聞
NBA／約柯奇準大三元領軍 金塊三分雨射下兵疲馬困太陽
金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天雖缺1個籃板就能完成本季第11度「大三元」，不過26分、10助攻、9籃板發揮帶出金塊的外線高命中率，全隊三分球38投22中，以130：112輕取太陽隊。
金塊上半場三分球16投10中，下半場再追加12球，團隊命中率高達5成8，其中穆雷（Jamal Murray）貢獻5記三分球在內的24分，板凳出發的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也有三分球11投7中拿23分表現。
半場63：60領先的金塊，第三節飆進8記三分球，帶著96：85優勢進入決勝節；第四節開打不到6分鐘，金塊就打出20：11攻勢，領先擴大到116：96，提前鎖定勝利。
第四節幾乎休息的約柯奇，今天7投7中包含2記三分彈，攻下26分、10助攻、9籃板，金塊先發五人得分也都達兩位數。
太陽以布魯克斯（Dillon Brooks）27分最高，布克（Devin Booker）15罰14中拿24分，艾倫（Grayson Allen）缺陣兩周後首度回歸拿10分，歷經7天5戰的艱困賽程，球隊幾乎氣力放盡只能吞下連敗。
