NBA／溜馬「零分戰術」封鎖公牛 席亞康上演0.1秒致勝跳投

溜馬今在主場靠著席亞康（Pascal Siakam）於終場前0.1秒命中致勝後仰跳投，驚險以103比101氣走芝加哥公牛，本季首次取得2連勝；至於公牛則是苦吞3連敗，從開季的高峰急速修正，跌至9勝10敗。

席亞康此役全面開火，攻下24分9籃板4助攻；馬瑟倫（Bennedict Mathurin）拿下19分，中鋒傑克森（Isaiah Jackson）、赫夫（Jay Huff）與後衛奈哈德（Andrew Nembhard）皆貢獻14分。傑克森另抓下11籃板，赫夫則有8籃板與4記火鍋，且其中3次發生在第四節關鍵時刻。

公牛主控吉迪（Josh Giddey）攻下17分11籃板7助攻，瓊斯（Tre Jones）同樣拿到17分，佛西維奇（Nikola Vucevic）貢獻16分、8籃板。

溜馬能在第四節守住勝利，關鍵就是防守。在全隊單節23投僅8中、三分球10投全失的低迷進攻下，溜馬仍在終場前4分51秒起上演「零分戰術」，讓公牛無法投進任何一球，只能勉強靠罰球取分，直到比賽剩下7.5秒瓊斯突破上籃赫夫被吹干擾球為止。

席亞康致命一擊，幫助溜馬本季首度連勝。 路透社

公牛整個第四節21投9中、三分線外8投僅1中，雖然得分還是比溜馬多，但最後時刻嚴重熄火丟掉7分領先優勢，更擋不住席亞康的致命單打，只能黯然接受球隊勝率跌破5成關卡。