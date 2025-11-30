快訊

美國加州兒童生日派對驚傳槍響！冰淇淋店遭掃射4死10傷 尚未鎖定槍手

高雄市長初選／阿扁及蘇貞昌聯手加持 邱議瑩首場鳳山造勢會將登場

想讓馬鈴薯泥更綿密？別用水煮改加這1物更絲滑：質地是關鍵

NBA／溜馬「零分戰術」封鎖公牛 席亞康上演0.1秒致勝跳投

聯合新聞網／ 綜合外電報導
席亞康終場前0.1秒命中致勝後仰跳投。 美聯社
席亞康終場前0.1秒命中致勝後仰跳投。 美聯社

溜馬今在主場靠著席亞康（Pascal Siakam）於終場前0.1秒命中致勝後仰跳投，驚險以103比101氣走芝加哥公牛，本季首次取得2連勝；至於公牛則是苦吞3連敗，從開季的高峰急速修正，跌至9勝10敗。

席亞康此役全面開火，攻下24分9籃板4助攻；馬瑟倫（Bennedict Mathurin）拿下19分，中鋒傑克森（Isaiah Jackson）、赫夫（Jay Huff）與後衛奈哈德（Andrew Nembhard）皆貢獻14分。傑克森另抓下11籃板，赫夫則有8籃板與4記火鍋，且其中3次發生在第四節關鍵時刻。

公牛主控吉迪（Josh Giddey）攻下17分11籃板7助攻，瓊斯（Tre Jones）同樣拿到17分，佛西維奇（Nikola Vucevic）貢獻16分、8籃板。

溜馬能在第四節守住勝利，關鍵就是防守。在全隊單節23投僅8中、三分球10投全失的低迷進攻下，溜馬仍在終場前4分51秒起上演「零分戰術」，讓公牛無法投進任何一球，只能勉強靠罰球取分，直到比賽剩下7.5秒瓊斯突破上籃赫夫被吹干擾球為止。

席亞康致命一擊，幫助溜馬本季首度連勝。 路透社
席亞康致命一擊，幫助溜馬本季首度連勝。 路透社

公牛整個第四節21投9中、三分線外8投僅1中，雖然得分還是比溜馬多，但最後時刻嚴重熄火丟掉7分領先優勢，更擋不住席亞康的致命單打，只能黯然接受球隊勝率跌破5成關卡。

相關新聞

NBA／差點掉球變關鍵三分彈 愛德華飆39分力退塞爾蒂克

灰狼隊當家球星愛德華（Anthony Edwards）延續火熱手感，今天對塞爾蒂克隊再轟下39分，包括最後14秒投進不可...

NBA／菜鳥三分彈續命！布里吉斯接管OT 黃蜂棄「球弟」斷暴龍9連勝

最多陷入17分落後，黃蜂隊今天上演不可思議逆轉勝，第四節末段先打出瘋狂的12：0反撲攻勢追平暴龍隊，延長賽再靠布里吉斯（...

NBA／「NBA盃」8強對戰組合出爐 不敗湖人挑戰歷史第2冠

季中錦標賽「NBA盃」小組賽今天進行最後對戰，包含雷霆、湖人、暴龍、魔術等都以全勝之姿搶下8強門票，尼克擊退公鹿，馬刺力壓金塊，也是雙雙挺進，至於東西區的外卡資格則由熱火、太陽取得。 按照8強對

NBA／約柯奇準大三元領軍 金塊三分雨射下兵疲馬困太陽

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天雖缺1個籃板就完成本季第11度「大三元」，不過26分、10助攻、9籃...

NBA／不只國王「念念不忘」 美媒新增庫明加兩個可能下家

勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）雖然在休賽季與球團完成續約，但根據多家美媒透露，他仍有可能在賽季中被交易。除了先前對他有興趣的國王隊外，近期又再傳出另外兩支球隊鵜鶘和溜馬，也是庫明加

NBA／魯尼回娘家！柯瑞缺陣巴特勒繳全能數據 勇士末節擊退鵜鶘

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天雖因大腿挫傷缺陣，不過「士官長」巴特勒（Jimmy Butler I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。