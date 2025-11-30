NBA／不只國王「念念不忘」 美媒新增庫明加兩個可能下家

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士前鋒庫明加。 美聯社
勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）雖然在休賽季與球團完成續約，但根據多家美媒透露，他仍有可能在賽季中被交易。除了先前對他有興趣的國王隊外，近期又再傳出另外兩支球隊鵜鶘溜馬，也是庫明加可能的下家。

作為受限制自由球員的庫明加，在休賽期與勇士隊鬧得滿城風雨，在當時成為許多交易傳聞的對象。最終，庫明加仍選擇與勇士球團簽下了一份為期2年、價值4850萬美元的合約。

據《Clutch Points》記者席格爾（Brett Siegel）報導，鵜鶘隊和溜馬隊是兩支值得關注的球隊，他們都有可能透過交易，得到勇士隊年輕前鋒庫明加。席格爾指出：「除了溜馬隊之外，勇士隊可能還會與鵜鶘隊就庫明加的交易進行談判。鵜鶘鋒線瓊斯（Herbert Jones）和墨菲（Trey Murphy III）都是勇士隊非常感興趣的球員，他們也是勇士隊希望在涉及庫明加的交易中得到的全能型側翼球員。」

除了鵜鶘、溜馬，先前美媒還透露，休賽季曾與勇士有密切接觸的國王隊，依舊對庫明加「念念不忘」，國王將有望在交易截止日前重啟談判，預計透過交易方式得到庫明加，將端出當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）等人作為籌碼交換。

現年23歲的庫明加，先前因膝蓋雙側髕腱炎而缺席比賽，他在受傷前13場比賽中場均出賽27.7分鐘，能夠得到13.8分、6.6籃板和2.8助攻，直至今日勇士與鵜鶘的比賽他才迎來復出。

