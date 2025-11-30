NBA／不只國王「念念不忘」 美媒新增庫明加兩個可能下家

勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）雖然在休賽季與球團完成續約，但根據多家美媒透露，他仍有可能在賽季中被交易。除了先前對他有興趣的國王隊外，近期又再傳出另外兩支球隊鵜鶘和溜馬，也是庫明加可能的下家。

作為受限制自由球員的庫明加，在休賽期與勇士隊鬧得滿城風雨，在當時成為許多交易傳聞的對象。最終，庫明加仍選擇與勇士球團簽下了一份為期2年、價值4850萬美元的合約。

據《Clutch Points》記者席格爾（Brett Siegel）報導，鵜鶘隊和溜馬隊是兩支值得關注的球隊，他們都有可能透過交易，得到勇士隊年輕前鋒庫明加。席格爾指出：「除了溜馬隊之外，勇士隊可能還會與鵜鶘隊就庫明加的交易進行談判。鵜鶘鋒線瓊斯（Herbert Jones）和墨菲（Trey Murphy III）都是勇士隊非常感興趣的球員，他們也是勇士隊希望在涉及庫明加的交易中得到的全能型側翼球員。」

Jonathan Kuminga with back-to-back triples 👌



Pelicans/Warriors is tied at 87 halfway through the 4Q! pic.twitter.com/CJoWchk4Mm — NBA (@NBA) 2025年11月30日

除了鵜鶘、溜馬，先前美媒還透露，休賽季曾與勇士有密切接觸的國王隊，依舊對庫明加「念念不忘」，國王將有望在交易截止日前重啟談判，預計透過交易方式得到庫明加，將端出當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）等人作為籌碼交換。

現年23歲的庫明加，先前因膝蓋雙側髕腱炎而缺席比賽，他在受傷前13場比賽中場均出賽27.7分鐘，能夠得到13.8分、6.6籃板和2.8助攻，直至今日勇士與鵜鶘的比賽他才迎來復出。

The Kings and Warriors have had previous exchanges about Jonathan Kuminga, are “widely expected to pick up talks again ahead of the deadline around a bigger framework” Evan Sidery reports 👀



The Warriors can build a package around Jonathan Kuminga, Moses Moody and Buddy Hield,… pic.twitter.com/WXtKzV9Kho — Basketball Forever (@bballforever_) 2025年11月25日

The Pelicans and Pacers are teams to watch for Jonathan Kuminga, per @BrettSiegelNBA



“Along with the Pacers, another team the Warriors will likely talk with about Kuminga is the New Orleans Pelicans. Both Herb Jones and Trey Murphy III are players the Warriors have great… pic.twitter.com/Y0BVywPL87 — NBACentral (@TheDunkCentral) 2025年11月28日