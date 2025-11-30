NBA／公鹿苦吞10年來最慘7連敗 字母哥強調「心態」很重要

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
「字母哥」安戴托昆波以身作則帶頭終結公鹿連敗陰霾。 美聯社
先前因傷缺陣的公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在昨日對尼克的比賽復出，儘管他狀態火燙，全場狂砍30分、15板和8助攻，但仍不足以幫助球隊贏球，公鹿最終以109：118不敵尼克，苦吞近10年以來最慘的7連敗紀錄。

安戴托昆波先前在11月18日對騎士比賽遭遇左側腹股溝輕度拉傷，在缺席4場比賽過後，昨日於NBA盃小組賽的對尼克的關鍵戰復出，他上場約28分鐘，拿下30分、15籃板的「雙十」數據。然而，安戴托昆波的好表現卻被尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）蓋過，他本場比賽21投12中拿下37分，成功幫助尼克以東區C組第一之姿晉級NBA盃八強。

針對球隊近期的連敗低潮，安戴托昆波在賽後受訪時說：「說到底，你得來這裡，做好你的工作，做你拿工資該做的事，做好那些細節，例如防守。有時候，當你過於擔心那些細節時，其他所有的事情都會累積起來。如果你太在意得分，想在進攻端打開局面，但這些都行不通，那麼你就會覺得自己什麼都做不了。」

此外，安戴托昆波還表示，他認為球隊一些隊友在投籃不進後感到沮喪，這很大影響了比賽的氣勢，「你不能因為錯失一、兩次投籃就耿耿於懷，這等於是浪費了4秒鐘，卻決定了比賽接下來的47分56秒，」他接著說道：「所以我們必須調整好心態，並且全力以赴。我們必須明白比賽不是單純依靠個人秀，我們必須團結一致。」

公鹿隊自2014年3月以來，還未遭遇過如此漫長的連敗低潮，該年是安戴托昆波的新秀賽季，球隊戰績為15勝67負，在當時還是聯盟中的「弱旅」。反觀本賽季的公鹿隊，整體陣容相較10年前來說更豪華，但戰績卻不見起色，直至昨日比賽打完，公鹿已苦吞7連敗，目前他們戰績為8勝12敗，排在東區第11位。

最後，安戴托昆波補充：「我們只需要專注於贏球的心態，贏球的信念。我們贏的比賽越多，其他一切問題自然就會迎刃而解。」

有了一哥的信心喊話，公鹿今天「背靠背」迎戰相對弱勢的籃網，安戴托昆波帶頭衝刺，15投12中高效率拿下29分8籃板，搭配全隊7人得分上雙的火力優勢，前三節打完取得27分領先優勢。最終公鹿以116比99拿下久違勝利，中止近期連敗頹勢。

Giannis Antetokounmpo 公鹿 尼克 Jalen Brunson

