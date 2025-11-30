NBA／菜鳥三分彈續命！布里吉斯接管OT 黃蜂棄「球弟」斷暴龍9連勝

最多陷入17分落後，黃蜂隊今天上演不可思議逆轉勝，第四節末段先打出瘋狂的12：0反撲攻勢追平暴龍隊，延長賽再靠布里吉斯（Miles Bridges）獨拿10分演出，以118：111收下主場勝利，本季首度嘗到連勝滋味，同時也終結暴龍近期一波9連勝高潮。

暴龍打出26：9的開賽攻勢，首節打完也握有34：21領先；黃蜂半場打完追近到52：58，第三節也咬住比分，不過暴龍第四節數度領先兩位數，瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）進球後仍有100：88優勢。

KON TIES THE GAME AT 104 🚨



WHAT A SHOT BY THE ROOKIE!!!



9.9 SECONDS LEFT...



TOR/CHA ON NBA LEAGUE PASS: https://t.co/KMDuNdQPZg pic.twitter.com/WtmMHSbLuI — NBA (@NBA) 2025年11月30日

黃蜂在布里吉斯領軍下反撲，他在完成「3分打」下連拿5分，麥克尼利（Liam McNeeley）進球和塞克斯頓（Collin Sexton）飆進三分彈讓比分再追近，詹姆斯（Sion James）的進球更讓黃蜂以100：100追平比分。暴龍靠奎克利（Immanuel Quickley）的進球中斷球隊超過5分鐘的得分荒，巴恩斯（Scottie Barnes）最後12秒兩罰俱中讓暴龍握有104：101領先，但黃蜂菜鳥克努佩爾（Kon Knueppel）10.1秒飆進底角三分球，助隊104：104追平比分。

Miles Bridges gives Charlotte their 1st lead of the night!



Hornets lead by 3 in OT 🍿 pic.twitter.com/lqviAJCv0s — NBA (@NBA) 2025年11月30日

暴龍英格倫（Brandon Ingram）絕殺跳投失手，讓比賽進入延長賽；布里吉斯加時5分鐘就轟下10分，助隊打出14：7的延長賽攻勢，最終以118：111逆轉奪勝。

Miles Bridges & Kon Knueppel lead the way in the @hornets' 17-point comeback OT victory over Toronto!@MilesBridges: 35p (10 in OT)@Kon2Knueppel: 20p, 6r, 4a, 2s, 4 3pm pic.twitter.com/IVmmvfkL88 — NBA (@NBA) 2025年11月30日

布里吉斯攻下全隊最高35分，且在黃蜂主將小鮑爾（LaMelo Ball）第四節控制上場時間沒上陣時扛起球隊；新人克努佩爾貢獻20分、板凳出發的塞克斯頓挹注18分同是逆轉功臣，助隊本季首度連勝。

暴龍以巴恩斯的30分最佳，英格倫和奎克利各22分。

Raptors/Hornets was a THRILLER tonight!



💥 Sion James ties the game at 100

💥 Immanuel Quickley puts TOR up 2

💥 Kon Knueppel forces OT

💥 Miles Bridges' 10 in OT seals win@hornets rally back from a 17-point deficit and secure the win! pic.twitter.com/5cE9CZdGP0 — NBA (@NBA) 2025年11月30日