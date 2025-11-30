NBA／差點掉球變關鍵三分彈 愛德華飆39分力退塞爾蒂克

灰狼隊當家球星愛德華（Anthony Edwards）延續火熱手感，今天對塞爾蒂克隊再轟下39分，包括最後14秒投進不可思議的三分球，助灰狼隊以119：115守護主場。

愛德華前3戰就有2場飆破40分，3戰場均可攻下38.3分，今天再扮演灰狼第一得分手，第三節拿下7分助隊打出24：12攻勢，扭轉半場打完59：69的落後，反帶著94：92領先進入第四節。

ANTMAN ICES IT FOR MINNY.



HOW DID HE EVEN MAKE THIS??? 🤯 pic.twitter.com/5QM5OLQuHN — NBA (@NBA) 2025年11月30日

決勝節愛德華上演連拿9分的演出，讓灰狼3分52秒時握有110：98領先，但塞爾蒂克在布朗（Jaylen Brown）和克塔（Neemias Queta）聯手下回敬12：0猛攻，最後1分半將比數追平。康利（Mike Conley）的三分球讓灰狼回到領先，最後14秒愛德華在弧頂單打，面對懷特（Derrick White）的防守差點掉球，但他撿回球後還在懷特伸手封蓋下飆進三分彈，神奇進球為灰狼鎖定勝利。

愛德華全場24投12中攻下39分外帶5助攻，藍道（Julius Randle）16分，還有另外4名隊友得分兩位數；布朗攻下全場最高41分和7助攻，且成為第一個「背靠背」上半場至少拿下27分、5籃板、5助攻、3抄截的球員，無奈球隊仍錯過3連勝機會。

Anthony Edwards & Jaylen Brown dueled in Minnesota tonight...



☘️ Brown: 41p (27 in 1H), 7a, 6r, 5s, 5 3pm

🐺 Edwards: 39p (24 in 2H), 5a, 5 3pm



Timberwolves grab the W and improve to 11-8! pic.twitter.com/KhQ7wHscSz — NBA (@NBA) 2025年11月30日