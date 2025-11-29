NBA／不知道為何AD要和他換球衣 湖人里夫斯：我欠他很多

「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）今天面對獨行俠隊15中12，狂砍38分，幫助湖人以129：119擊退獨行俠，里夫斯賽後還和前隊友戴維斯（Anthony Davis）互換球衣。

湖人一哥唐西奇（Luka Doncic）賽後盛讚里夫斯，「他一直在幫我，能和他同隊很棒，很開心能當他的隊友。」記者詢問：「這是你第一次公開稱讚他？」唐西奇笑回：「對，也是最後一次。」

里夫斯受訪時則透露，自己有和戴維斯互換球衣，「他是史上最強球員之一。我不懂他為何想要我的球衣，但能拿到他的，真的很酷。」

「我真的很喜歡戴維斯，他是我能走到今天這一步的關鍵人物。從第一天開始，他就一直告訴我要做自己，不要成為別人，要持續努力，保持自己的風格，所以我欠他很多」里夫斯說。