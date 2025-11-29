快訊

NBA／ 康寧漢「神級罰球」引熱議！網友直呼：史上最漂亮

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞今日在主場迎戰魔術，儘管比賽末段一度將分差縮小至僅1分，但關鍵時刻卻連續讓魔術抓下3個進攻籃板，最終以109：112落敗，不僅遭遇本季首度連敗，也正式從本屆NBA盃淘汰。賽後，一哥康寧漢Cade Cunningham）談到球隊末節連連犯錯的感受。

「我們在更衣室裡都對自己很失望，因為沒有拿下這場比賽。但能看到城市裡的球迷這樣支持我們，是件很棒的事。我們會變得更好。」

儘管敗陣，康寧漢依舊繳出亮眼表現，全場攻下本季第二次大三元，得到39分、13籃板、11 助攻，三項數據皆為全場最高。

此外，康寧漢在最後時刻的「故意罰球技巧」也在網路引發熱議，球迷更稱這是「NBA歷史上最漂亮的故意罰球之一。」、「你很難看到更好的示範了。」

不僅如此，資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）也在社群平台上稱讚底特律球迷的熱情，表示今日主場的氣氛讓他想起活塞昔日榮光，「今晚有超棒的比賽！很高興看到活塞主場重新找回老派的熱情。」

NBA／不知道為何AD要和他換球衣 湖人里夫斯：我欠他很多

「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）今天面對獨行俠隊15中12，狂砍38分，幫助湖人以129：119擊退獨行俠，里夫斯賽後還和前隊友戴維斯（Anthony Davis）互換球衣。 湖

NBA／布克揭雷霆不會被吹犯規原因 太陽主帥談守SGA：不能讓他罰球

太陽隊今天與衛冕軍雷霆隊交手，全場緊咬分差，戰到最後一刻才以119：123落敗。太陽球星布克（Devin Booker）和總教練奧特（Jordan Ott）都談到雷霆的犯規尺度問題。 太陽輸球後

NBA／「NBA盃」8強對戰組合出爐 不敗湖人挑戰歷史第2冠

季中錦標賽「NBA盃」小組賽今天進行最後對戰，包含雷霆、湖人、暴龍、魔術等都以全勝之姿搶下8強門票，尼克擊退公鹿，馬刺力壓金塊，也是雙雙挺進，至於東西區的外卡資格則由熱火、太陽取得。 按照8強對

NBA／AD強碰湖人「接班中鋒」 艾頓坦言：一個人真的守不住

今日湖人在季中錦標賽「NBA盃」小組賽交手獨行俠，力拚以全勝姿態鎖定淘汰賽主場優勢。不過外界更在意的，是獨行俠大前鋒戴維斯（Anthony Davis）因小腿傷勢缺陣近一個月後的首度復出。負責主防戴維

NBA／戴維斯首度回湖人主場！瑞迪克坦言始終替他加油 唯獨「今天」例外

獨行俠大前鋒戴維斯（Anthony Davis）因小腿拉傷缺陣近1個月後，總教練基德（Jason Kidd）今日賽前曾表示，預計會讓戴維斯出賽24至27分鐘，此戰他也打了28分鐘，拿到12分5籃板5助

