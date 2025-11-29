NBA／ 康寧漢「神級罰球」引熱議！網友直呼：史上最漂亮
活塞今日在主場迎戰魔術，儘管比賽末段一度將分差縮小至僅1分，但關鍵時刻卻連續讓魔術抓下3個進攻籃板，最終以109：112落敗，不僅遭遇本季首度連敗，也正式從本屆NBA盃淘汰。賽後，一哥康寧漢（Cade Cunningham）談到球隊末節連連犯錯的感受。
「我們在更衣室裡都對自己很失望，因為沒有拿下這場比賽。但能看到城市裡的球迷這樣支持我們，是件很棒的事。我們會變得更好。」
儘管敗陣，康寧漢依舊繳出亮眼表現，全場攻下本季第二次大三元，得到39分、13籃板、11 助攻，三項數據皆為全場最高。
此外，康寧漢在最後時刻的「故意罰球技巧」也在網路引發熱議，球迷更稱這是「NBA歷史上最漂亮的故意罰球之一。」、「你很難看到更好的示範了。」
不僅如此，資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）也在社群平台上稱讚底特律球迷的熱情，表示今日主場的氣氛讓他想起活塞昔日榮光，「今晚有超棒的比賽！很高興看到活塞主場重新找回老派的熱情。」
