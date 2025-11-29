NBA／布克揭雷霆不會被吹犯規原因 太陽主帥談守SGA：不能讓他罰球

太陽隊今天與衛冕軍雷霆隊交手，全場緊咬分差，戰到最後一刻才以119：123落敗。太陽球星布克（Devin Booker）和總教練奧特（Jordan Ott）都談到雷霆的犯規尺度問題。

太陽輸球後NBA盃A組第2，以外卡之姿挺進8強，要和雷霆再度交手，因此兩隊今年將對戰5次。

雷霆陣中有許多頂尖防守者，也逼迫太陽發生18次失誤，布克也談到雷霆的防守尺度，「秘密早就公開了，他們就是會把你的節奏打亂，打得很有侵略性，會拉會抓，但從來不是在你起跳投籃的那一刻，而是在運球或切入的時候，那些動作都能蒙混過去。」

「其實今晚裁判大概吹了40%到50%的動作，已經算不錯了。因為他們場上有好幾個防守高手，可以不停換防，每個人都會緊黏著你打，真的是很難對付的對手」布克說。

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場17罰14中，拿下37分。太陽主帥奧特受訪時談到如何防守亞歷山大，「整場比賽我們對他用很多防守策略。一開始試著用大個子包夾他，後來改成換防，也嘗試逼他把球傳出去，但他做出後撤步根本不需多少空間。」奧特強調，「不管用什麼方法，就是不能讓他一直上罰球線。」