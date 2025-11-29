NBA／尼克獵鹿晉八強！布朗森轟37分 主帥誇：他應被列入MVP討論

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗盛讚布朗森本場的表現，應被放入MVP討論行列。 路透。
尼克今日在NBA盃小組賽關鍵戰中，面對由球星「字母哥」安戴托昆波Giannis Antetokounmpo）率領的公鹿，最終以118：109逆轉取勝，並以東區C組第一之姿晉級NBA盃八強。總教練布朗（Mike Brown）更在賽後直言，一哥布朗森Jalen Brunson）本場的表現應被放入MVP討論行列。

布朗森此役出賽39分鐘，攻下全場最高37分，外帶5助攻，更在下半場包辦22分、第三節獨攬16分，帶領尼克在比數拉鋸的狀況下逐步接管比賽。

布朗表示，「我覺得現在就該討論他，雖然還早，但他應該被放進MVP名單。今天他拿37分，21投12中，而且常常遭遇包夾，卻仍能做出正確判斷。希望你們和媒體同業能開始用對的方式討論他，因為他值得MVP的聲量。」

然而，相較外界是否該將他納入MVP討論，布朗森則更在乎團隊勝利，「我更在乎的是勝利，不是MVP。當我們贏球，每個人都會受益，我只專注在團隊的勝利。」

「我只在意贏球。無論場上的陣容是誰，我都很高興我們能擊敗一支強隊並拿下這場勝利。」布朗森補充道。

截至目前，布朗森本季出賽15場，平均上陣34.1分鐘，繳出28.6分、3.3籃板、6.3助攻、0.7抄截的成績，整體投籃命中率達48.1%（生涯新高），三分球命中率36.5%，正負值＋7.1（生涯新高）。

布朗森 尼克 Giannis Antetokounmpo 公鹿 安戴托昆波 Jalen Brunson Brown

