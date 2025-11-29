聽新聞
NBA／「NBA盃」8強對戰組合出爐 不敗湖人挑戰歷史第2冠
季中錦標賽「NBA盃」小組賽今天進行最後對戰，包含雷霆、湖人、暴龍、魔術等都以全勝之姿搶下8強門票，尼克擊退公鹿，馬刺力壓金塊，也是雙雙挺進，至於東西區的外卡資格則由熱火、太陽取得。
按照8強對戰組合，目前11連勝的雷霆將與太陽再戰一次，首屆冠軍湖人強碰對太平洋組球隊有輸球心魔的馬刺；魔術將迎戰熱火，尼克和暴龍則要上演大西洋內戰。
西區戰績排在前6名的金塊和火箭都無緣晉級，反被同分組的馬刺搶下一席資格；而東區龍頭活塞、以及戰績分居5、6名的老鷹和騎士也是遭到淘汰。而上屆冠軍公鹿，在小組賽最終戰不敵尼克之後，同樣提前出局。
「NBA盃」8強賽將於台灣時間12月10日登場，東區兩個組合率先開戰，隔天輪到西區；12月14日進行4強對決，冠軍賽落在12月17日。
依獎金分配規定，進入「NBA盃」8強賽的球隊成員每人可獲得5.3萬美元，打進4強獲得10.6萬美元，亞軍21.2萬美元，冠軍則可獲得53.1萬美元；對比去年的獎金，增幅達4%。
