聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／灰狼陷無控衛困境 愛德華轉換「發動機」角色吐心聲
本季灰狼在沒有正統控球後衛的情況下，必須倚賴灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）成為主要持球發動者。在前一戰以113：105不敵雷霆後，愛德華也談到近期適應角色轉變的心路歷程。
「我得習慣扮演控球後衛，比分僵持時要去拿球、在被壓迫時把球帶上來。」愛德華向《The Athletic》坦言。
愛德華進一步說道，「有時候我會想，讓別人把球帶上來，我再去接球，這樣可以替隊友減壓。但我必須在這些時刻自己把球帶過半場，並啟動戰術。」
由於灰狼本季缺乏控球後衛，先發控衛交由迪文森佐（Donte DiVincenzo）暫時頂替，愛德華也必須在場上以不同視角思考與行動。
「在沒有指定控球後衛的狀況下，我就是得負責把球帶上來。很簡單，這樣我們不會失誤，能啟動戰術、讓隊友找到空檔，我們會沒問題的。」愛德華補充道。
儘管最終吞敗，愛德華的進攻能力仍無可否認。他在第四節攻下14分，帶領灰狼一度從雙位數落後追擊雷霆，展現關鍵時刻接管比賽的能力。
本季至今，愛德華出賽14場，平均上陣32.8分鐘，繳出28分（生涯新高）、4.8籃板、3.6抄截、1.5抄截的成績，整體投籃命中率達47.5%（生涯新高），三分球命中率39.2%，可投進3.4顆三分球；灰狼目前以10勝8敗暫居西區第7。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言