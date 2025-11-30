NBA／灰狼陷無控衛困境 愛德華轉換「發動機」角色吐心聲

本季灰狼在沒有正統控球後衛的情況下，必須倚賴灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）成為主要持球發動者。在前一戰以113：105不敵雷霆後，愛德華也談到近期適應角色轉變的心路歷程。

「我得習慣扮演控球後衛，比分僵持時要去拿球、在被壓迫時把球帶上來。」愛德華向《The Athletic》坦言。

愛德華進一步說道，「有時候我會想，讓別人把球帶上來，我再去接球，這樣可以替隊友減壓。但我必須在這些時刻自己把球帶過半場，並啟動戰術。」

由於灰狼本季缺乏控球後衛，先發控衛交由迪文森佐（Donte DiVincenzo）暫時頂替，愛德華也必須在場上以不同視角思考與行動。

「在沒有指定控球後衛的狀況下，我就是得負責把球帶上來。很簡單，這樣我們不會失誤，能啟動戰術、讓隊友找到空檔，我們會沒問題的。」愛德華補充道。

儘管最終吞敗，愛德華的進攻能力仍無可否認。他在第四節攻下14分，帶領灰狼一度從雙位數落後追擊雷霆，展現關鍵時刻接管比賽的能力。

本季至今，愛德華出賽14場，平均上陣32.8分鐘，繳出28分（生涯新高）、4.8籃板、3.6抄截、1.5抄截的成績，整體投籃命中率達47.5%（生涯新高），三分球命中率39.2%，可投進3.4顆三分球；灰狼目前以10勝8敗暫居西區第7。