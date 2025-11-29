快訊

李靚蕾回來了！斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

快檢查…美國人今年最常用密碼前20名 最容易被破解

假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／亞歷山大最後6分鐘狂飆15分 雷霆射落太陽收11連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞歷山大連續92場破20分，追平張伯倫史上第2長紀錄。 路透社
亞歷山大連續92場破20分，追平張伯倫史上第2長紀錄。 路透社

聯盟戰績龍頭雷霆隊今天在主場迎戰來訪的太陽隊，也迎接球隊明星後衛威廉斯（Jalen Williams）的賽季首秀，第四節太陽一度將比分追近，不過雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在比賽最後6分鐘挺身而出拿下15分，最終雷霆也在他全場37分領軍下，以123：119收下11連勝。

衛冕軍雷霆今年開季展現火熱狀態，前19場比賽僅輸掉1場，而今天他們在主場出戰太陽，球隊明星後衛威廉斯也傷癒復出進行賽季首秀，讓雷霆陣容變得更加完整。

不過今天來訪的太陽在上半場也打出多點開花的攻勢，與雷霆一路糾纏，但易籃後雷霆在霍姆葛倫（Chet Holmgren）和亞歷山大領軍下，先是在第三節單節猛轟38分，第四節太陽在逐漸縮小差距後，亞歷山大更是挺身接管戰局，於比賽最後6分鐘拿下全場37分中的15分，幫助雷霆以4分差距取勝，開季前20戰拿下19勝。

亞歷山大今天攻下全場最高的37分，也將個人連續得分20分場次延續到92場，追平上古神上張伯倫（Wilt Chamberlain）的歷史第二長紀錄，至於第一長紀錄依舊是由張伯倫所創下的連續126場，且根據統計亞歷山大在本季第四節合計出賽65分鐘拿下83分，展現關鍵時刻主宰戰局的大心臟。

除了亞歷山大外，霍姆葛倫今天也有23分、8籃板演出，剛復出的威廉斯11分、華勒斯（Cason Wallace）14分；至於太陽則以格里斯佩（Collin Gillespie）24分最佳，布克（Devin Booker）21分、8籃板、6助攻。

延伸閱讀

NBA／雷霆戰力再升級！「二哥」威廉斯傷癒復出迎戰太陽

NBA／霍姆葛倫關鍵三分球、SGA轟40分 雷霆獵狼10連勝

NBA／關鍵時刻發揮大鎖影響力 SGA堂弟：我只是憑感覺在打球

NBA／雷霆15勝1敗獨走聯盟 SGA：金塊讓我們變更好的球隊

相關新聞

NBA／唐西奇、里夫斯狂飆73分 獨行俠迎回戴維斯仍不敵湖人

湖人隊與獨行俠隊今天在洛杉磯進行本賽季的首度交手，也是戴維斯（Anthony Davis）在今年2月被送往獨行俠後首度回...

NBA／亞歷山大最後6分鐘狂飆15分 雷霆射落太陽收11連勝

聯盟戰績龍頭雷霆隊今天在主場迎戰來訪的太陽隊，也迎接球隊明星後衛威廉斯（Jalen Williams）的賽季首秀，第四節...

NBA／康寧漢大三元球隊卻連漏3關鍵籃板 活塞不敵魔術本季首度連敗

在前一場比賽遭到塞爾蒂克隊中斷13連勝後，活塞隊今天在主場出戰魔術隊又在下半場一路挨打，儘管比賽最後階段一度追到僅剩1分...

NBA／雷霆戰力再升級！「二哥」威廉斯傷癒復出迎戰太陽

衛冕軍奧克拉荷馬雷霆在開季打出18勝1敗的驚人戰績，如今他們又將迎接「二哥」威廉斯回歸（Jalen Williams）。這位受到右手腕手術影響一直缺席至今的明星戰將，確定會在今天季中錦標賽「NBA盃」

NBA／約柯奇真的太誇張！詹姆斯超高評價：沒有比他更強的球員

湖人球星「老詹」詹姆斯（LeBron James）近日在《Mind the Game》節目中，以極高評價盛讚金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic），直言對方是他生涯面對過「最完整、最具統治力」的球

NBA／為他感到驕傲！布朗尼輪替表現亮眼 詹姆斯談成長曲線

「老詹」詹姆斯（LeBron James）近日與名人堂球星奈許（Steve Nash），在共同主持的最新一集《Mind the Game》中，談到大兒子布朗尼（Bronny James）在球隊中的進展

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。