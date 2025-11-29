NBA／AD強碰湖人「接班中鋒」 艾頓坦言：一個人真的守不住

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓(右)今日表現力壓戴維斯。 路透社
今日湖人在季中錦標賽「NBA盃」小組賽交手獨行俠，力拚以全勝姿態鎖定淘汰賽主場優勢。不過外界更在意的，是獨行俠大前鋒戴維斯Anthony Davis）因小腿傷勢缺陣近一個月後的首度復出。負責主防戴維斯的先發中鋒艾頓Deandre Ayton），也在早上投籃訓練後，談到對位戴維斯的挑戰，並給予高度尊重。

艾頓向《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）表示，「你不會想犯他規。AD是非常優秀的得分手，要守住他需要整支球隊的力量。你要像對待「字母哥」安戴托昆波Giannis Antetokounmpo）、約柯奇（Nikola Jokic）那樣去守他。能的話盡量包夾他，一個人真的守不住。」

「盡可能對他包夾，盡早把球從他手上逼出來。他一定會面框進攻、投中距離，不要犯規，讓他每個出手都變難。」艾頓強調，團隊防守是限制戴維斯得分的唯一方式。

艾頓補充道，「他一定會得分，但我們要盡力讓他的進攻更艱難。我很喜歡競爭，他回到場上會讓比賽變得更有戰鬥感。」

艾頓這場比賽9投8中，繳出17分8籃板2助攻2阻攻的成績，戴維斯則是12分5籃板5助攻3阻攻。湖人最終以10分之差力壓獨行俠，順利挺進「NBA盃」8強賽，將會對上馬刺。

艾頓 戴維斯 獨行俠 Anthony Davis Deandre Ayton Giannis Antetokounmpo 湖人 安戴托昆波 約柯奇

