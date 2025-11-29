NBA／戴維斯首度回湖人主場！瑞迪克坦言始終替他加油 唯獨「今天」例外

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯(前)對上唐西奇。 路透社
獨行俠大前鋒戴維斯Anthony Davis）因小腿拉傷缺陣近1個月後，總教練基德Jason Kidd）今日賽前曾表示，預計會讓戴維斯出賽24至27分鐘，此戰他也打了28分鐘，拿到12分5籃板5助攻3阻攻，獨行俠最終是以10分之差落敗。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也特別談到戴維斯首度重返老東家出戰的複雜心情。

瑞迪克坦言，自己始終為戴維斯加油，只是與湖人交手時例外，「能執教他真的是一種享受，我也很感激他從第一天起就全力支持我這個從未執教過的新教練。」

「有些前隊友、前球員，你還是會一直替他們加油，只是不會在他們對上我們的時候。」瑞迪克補充道。

瑞迪克同時強調，球隊防守戴維斯仍會照全明星規格對待，「就像面對任何全明星、年度最佳陣容等級的球員一樣，他一定會得到同樣程度的關注。他在場上的影響力太全面了，正如我去年交易後說的，他能做的事情在聯盟並不多見。」

事實上，戴維斯原定於11月9日對巫師的比賽回歸，但球隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）在比賽前幾小時介入，基於醫療團隊評估，決議延後戴維斯的復出。

戴維斯 湖人 巫師 JJ Redick Anthony Davis Jason Kidd 杜蒙 基德 獨行俠

