NBA／雷霆戰力再升級！「二哥」威廉斯傷癒復出迎戰太陽

衛冕軍奧克拉荷馬雷霆在開季打出18勝1敗的驚人戰績，如今他們又將迎接「二哥」威廉斯回歸（Jalen Williams）。這位受到右手腕手術影響一直缺席至今的明星戰將，確定會在今天季中錦標賽「NBA盃」面對鳳凰城太陽一戰中迎來本季首次出賽。

威廉斯上季帶傷完成奪冠之旅，後續揭露他其實是撕裂右手腕韌帶仍強忍出戰。威廉斯在7月接受首次手術後，10月底再度進行骨釘移除手術，如今經過完整復原過程，終於準備重披戰袍。

即便沒有啟用最完整陣容，雷霆仍是18勝1敗的開局表現寫下隊史最佳紀錄，同時以每場淨勝16.5分的恐怖數據，創下NBA史上前19場比賽的最高紀錄，成為史上第5支能打出18勝1敗的球隊。

威廉斯上季場均繳出21.6分、5.3籃板、5.1助攻、1.6抄截的全方位數據，不僅入選年度最佳第三隊，也入選年度最佳防守第二隊。他在防守單打與防守突破的效率位居全聯盟前段，是僅有4位能夠完成「1400分、300籃板、300助攻、100抄截」的球員，其他3人分別是約柯奇（Nikola Jokic）、隊友亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以及哈登（James Harden）。

雷霆預計會仿效去年霍姆葛倫（Chet Holmgren）復出後的模式，謹慎控制威廉斯的上場時間，避免傷勢復發。對兵多將廣的雷霆來說，即使威廉斯缺席，陣中幾位綠葉小將表現都相當亮眼，像是米契爾（Ajay Mitchell）場均15.9分、3.6助攻、1.7抄截，射手喬伊（Isaiah Joe）則以場均13.2分與40.2%的三分命中率創下生涯新高。