NBA／約柯奇真的太誇張！詹姆斯超高評價：沒有比他更強的球員

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯直言約柯奇是他生涯面對過「最完整、最具統治力」的球員之一。 路透。
湖人球星「老詹」詹姆斯LeBron James）近日在《Mind the Game》節目中，以極高評價盛讚金塊中鋒約柯奇Nikola Jokic），直言對方是他生涯面對過「最完整、最具統治力」的球員之一。

與名人堂球星奈許Steve Nash）對談時，兩人對於約柯奇近期超誇張的數據同樣感到驚嘆。

「這個該死的『小丑』，他最近5、6場的命中率是不是什麼77%？」詹姆斯問道。

奈許回應，「對，他這三周的整體命中率大概67%。」

「我的天啊！而且他不是那種只會灌籃或近距離放進的球員，他什麼都會。」詹姆斯聽完難掩震驚。

隨後，奈許直球拋問，「他是不是你打過球以來，最強的進攻球員？你看他做的全部事，給防守帶來的壓力、助攻、發動進攻、三分、中距離、往籃下硬吃，全部都有。」

詹姆斯一度語塞，「哇，這問題很難，Steve……這真的……」

「真的很多、很多。我只能說，在我生涯對到的球員裡，要像你剛說的那樣，在傳球、投籃、籃板、吸引防守、所有這些面向都這麼完整、這麼具支配力的球員，沒有比他更強的了。他在進攻端沒有任何做不到的事，完全沒有。」詹姆斯給出他對現役對手最強烈的肯定。

現年30歲的約柯奇本季再度打出歷史級表現，連續第2年以場均大三元數據領跑全聯盟。至今出賽17場，平均上陣34.8分鐘，繳出29.6 分、12.8 籃板（生涯新高）、11.1 助攻（生涯新高）、1.6 抄截、0.8火鍋的表現，整體投籃命中率高達62.6%、三分命中率達43.4%（生涯新高）。帶領金塊開季取得13勝4敗、暫居西區第3的成績。

