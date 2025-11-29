NBA／為他感到驕傲！布朗尼輪替表現亮眼 詹姆斯談成長曲線
「老詹」詹姆斯（LeBron James）近日與名人堂球星奈許（Steve Nash），在共同主持的最新一集《Mind the Game》中，談到大兒子布朗尼（Bronny James）在球隊中的進展與角色定位，也分享自己身為球隊領袖與父親的雙重心境。
奈許首先提到布朗尼近期的顯著成長，「看起來布朗尼進步了，他更自在，也得到更多機會並把握住了。這段時間如何？」
詹姆斯認為，布朗尼的進步來自於持續累積，包括去年在南灣湖人（South Bay Lakers）的磨練，以及今年夏季聯盟的提升。
「不只身為父親，我也是球迷。看到他把去年在發展聯盟做到的事延續過來，變得更自在，接著帶到夏季聯盟，又再更上層樓，真的很棒。今年輪到他上場時，他依舊能保持好的感覺。」詹姆斯說道。
詹姆斯也提到季初在唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）與史馬特（Marcus Smart）缺陣期間，布朗尼把握輪替時間並打出亮眼表現。
「我真的很為他的成熟與進步感到驕傲。」詹姆斯補充道。
隨後奈許詢問詹姆斯，如何在「父親」與「球隊領袖」兩種角色間取得平衡。詹姆斯坦言，兩者必須清楚區分，「在訓練與比賽時，我是球隊的一員、是領袖。但我們私下也會聊聊我看到什麼、想給他的建議。我希望他能走出自己的道路。」
布朗尼來到第二個球季，11場比賽平均上場10.2 分鐘，繳出1.9分、0.8籃板、1.7助攻的成績。本季代表作出現在11月9日對戰老鷹一役，替補上陣18分鐘，攻下9分、2籃板、2助攻與1抄截，全場6投4中，但終場湖人以102：122敗給老鷹。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言