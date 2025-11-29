NBA／為他感到驕傲！布朗尼輪替表現亮眼 詹姆斯談成長曲線

「老詹」詹姆斯（LeBron James）近日與名人堂球星奈許（Steve Nash），在共同主持的最新一集《Mind the Game》中，談到大兒子布朗尼（Bronny James）在球隊中的進展與角色定位，也分享自己身為球隊領袖與父親的雙重心境。

奈許首先提到布朗尼近期的顯著成長，「看起來布朗尼進步了，他更自在，也得到更多機會並把握住了。這段時間如何？」

詹姆斯認為，布朗尼的進步來自於持續累積，包括去年在南灣湖人（South Bay Lakers）的磨練，以及今年夏季聯盟的提升。

「不只身為父親，我也是球迷。看到他把去年在發展聯盟做到的事延續過來，變得更自在，接著帶到夏季聯盟，又再更上層樓，真的很棒。今年輪到他上場時，他依舊能保持好的感覺。」詹姆斯說道。

詹姆斯也提到季初在唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）與史馬特（Marcus Smart）缺陣期間，布朗尼把握輪替時間並打出亮眼表現。

「我真的很為他的成熟與進步感到驕傲。」詹姆斯補充道。

隨後奈許詢問詹姆斯，如何在「父親」與「球隊領袖」兩種角色間取得平衡。詹姆斯坦言，兩者必須清楚區分，「在訓練與比賽時，我是球隊的一員、是領袖。但我們私下也會聊聊我看到什麼、想給他的建議。我希望他能走出自己的道路。」

布朗尼來到第二個球季，11場比賽平均上場10.2 分鐘，繳出1.9分、0.8籃板、1.7助攻的成績。本季代表作出現在11月9日對戰老鷹一役，替補上陣18分鐘，攻下9分、2籃板、2助攻與1抄截，全場6投4中，但終場湖人以102：122敗給老鷹。