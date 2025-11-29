NBA／唐西奇反應地板濕滑 湖人今戰獨行俠捨用NBA盃特色地板

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇(右)。 路透
湖人隊在前一場洛城內戰中於NBA盃賽事中擊敗同城的快艇隊，收下分組賽3連勝，成為首支晉級到淘汰賽的西區球隊，不過該場比賽湖人球星唐西奇（Luka Doncic）反應球場地板有溼滑問題，讓湖人球團決定在今天的NBA盃賽事中捨棄使用特色地板，改採取傳統球隊地板迎戰獨行俠隊。

湖人前一場在主場迎戰快艇的賽事中，從比賽首節開打後不久就有不少球員打滑的狀況發生，在該場比賽結束後唐西奇也點出地板偏滑，球團應該重視球員的安全問題，而總教練瑞迪克（JJ Redick）也表示，確實接獲球員反應相同問題。

而今天湖人將繼續在主場出戰獨行俠，儘管這仍是一場NBA盃賽事，但湖人球團也宣布將捨棄使用NBA盃特色地板，採用傳統球隊主場地板進行賽事。  

之所以會做出如此決定，是因為聯盟球場供應商的技術人員，在對於湖人主場的NBA盃地板進行檢查後，認為該地板確實不適合在今天使用，接下來供應商也將針對地板進行調整、維護，讓湖人得以在NBA盃8強賽中繼續使用。

NBA發言人也強調，球員的安全一直是他們第一重視的問題，經與湖人球團協商後，發現他們的NBA盃地板有需要進一步翻新，因此才會決定在今天改回傳統地板，「NBA盃的地板將會進行調整，如果湖人將在8強賽於主場作戰，到時候場地將會就緒。」

