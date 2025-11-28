NBA／ 太陽拚晉級NBA盃 布克讚雷霆打出 「史上最頂尖籃球」

2025–26賽季NBA盃小組賽將在明（29）日迎來最後一天賽程，西區A組雷霆與太陽江面交鋒，勝者將直接晉級8強。對此，太陽當家球星布克（Devin Booker）表示，他相當期待這場高強度對決。

布克接受《azcentral》記者Rankin採訪時坦言，雷霆本季展現的競爭力，讓這場比賽成為太陽的重要測試，「這會是對我們很棒的一次測試，他們現在打得正順，打出NBA史上最頂尖的籃球之一。」

「我很期待和那樣的球隊交手。又是一場盃賽，我們很期待明日再碰上他們。」布克補充道。

太陽本季戰績為12勝7敗，在NBA盃小組賽則打出3勝0敗表現。若太陽明日贏球，將鎖定西區 A組第一之姿晉級；即便落敗，仍有機會以外卡身分挺進8強，但必須在對戰優勢壓過快艇以及灰熊的勝者。