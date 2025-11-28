NBA／勇士成「對手生涯新高製造機」 格林怒轟：防守是一坨屎

勇士隊昨天以100：104輸給火箭隊，火箭探花後衛謝普德（Reed Sheppard）攻下生涯新高的31分，美媒點出一項數據，指出勇士的防守問題。

賽季才開打1個月左右，已經有5名球員在面對勇士時，得分創個人生涯新高。分別是謝普德的31分、公鹿隊羅林斯（Ryan Rollins）32分、溜馬隊奈史密斯（Aaron Nesmith）31分、溜馬隊傑克森（Quenton Jackson）25分以及拓荒者隊勒夫（Caleb Love）25分。

根據NBA官網，勇士今年防守效率112.2，聯盟第10優秀。根據Basketball Reference，上述這5名球員今年都主打後衛，因此後場防守可能才是勇士最大的罩門。

不過勇士防守悍將格林（Draymond Green）認為數據不是問題，態度才是，「我們的防守就是一坨屎。這不是數據的問題，而是在場上的感覺。防守靠的是氣勢，如果一直崩盤，氣勢就被打掉、霸氣也沒了，最後就會變成一支軟爛球隊。」

格林接著強調：「這件事比數據更重要。對手在面對你的防守，感受到什麼？現在他們根本沒感受到任何壓迫，即便我們偶爾守下來。我們教練很厲害，戰術也很好，但壓迫感？我們沒有。」