NBA／NBA 盃戰況一次看！8強剩6席 小組賽最終日大亂鬥

2025–26賽季NBA盃小組賽將在明（29）日迎來最後一天賽程，目前僅有東區多倫多暴龍與西區洛杉磯湖人確定晉級，剩下6個席次全數懸而未決。以下也整理出各組最新戰況、外卡爭奪狀況與最終日觀戰重點。

東區戰況分析

A組：暴龍率先晉級

溜馬、老鷹、巫師皆已淘汰。騎士仍有兩路徑搶外卡，第一是擊敗老鷹+活塞輸球+在對戰優勢中勝過C組第二名，第二是活塞贏球+騎士贏球+對戰優勢壓過魔術與東區C組第二名。

B組：魔術交手活塞生死戰

塞爾提克、籃網、七六人已淘汰。魔術對決活塞最後一戰將直接決定小組第一。若魔術贏球則直接晉級；輸球則搶外卡，需騎士敗+魔術對戰優勢壓過東區C組第二名，或是騎士贏球 +魔術在對戰優勢方面必須壓過騎士與C組第二。至於活塞很簡單，贏球就晉級、輸球直接淘汰。

C組：尼克、公鹿、熱火三取二

公牛、黃蜂已遭淘汰。尼克將在最後一場對上公鹿，若贏球直接晉級；輸球將讓熱火晉級。若熱火輸球，則還能爭取外卡資格。

熱火共有4種方法取得外卡資格分別為：1.騎士敗+活塞敗；2.騎士敗+淨勝分壓過魔術；3.活塞敗+對戰優勢壓過騎士；4.對戰優勢壓過騎士與魔術。

公鹿目前則只能爭取外卡，首先必須要擊敗尼克，再透過以下4種方式取得外卡資格：1.騎士敗+活塞敗；2.騎士敗+對戰優勢壓過魔術；3.活塞敗+對戰優勢壓過騎士；4.對戰優勢壓過騎士與魔術。

西區戰況分析

A組：雷霆對決太陽生死戰

灰狼、國王、爵士都已淘汰。雷霆、太陽勝者直接晉級，輸球者仍可爭外卡，但必須在對戰優勢壓過快艇以及灰熊的勝者。

B組：湖人確定晉級

鵜鶘、獨行俠已淘汰。快艇、灰熊將爭取外卡資格，兩隊必須在最後一場先贏球，且對戰優勢壓過雷霆與太陽的敗方。

C組：金塊碰上馬刺決勝

火箭、勇士、拓荒者已淘汰。金塊對決馬刺勝者將直接晉級。