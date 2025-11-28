NBA／韋德打敗我們？是裁判！ 庫班重提2006總冠軍賽爭議判決

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
庫班堅信球隊2006年總冠軍賽並非敗給韋德，而是「輸給了裁判」。 美國聯合通訊社
獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）近期上YouTube節目《Run Your Race》時，再次表態對2005–2006年總冠軍賽的看法。即便事隔近20年，庫班始終無法放下該年總冠軍賽的爭議，堅信球隊當年並非敗給熱火球星韋德Dwyane Wade），而是「輸給了裁判」。

「我們本來應該要贏的。昨天有人問我：『你覺得是韋德打敗你們嗎？』我就說：『不，是 Bennett Salvatore 打敗我們。』不認識的人，他是那場比賽的裁判。我到現在依然這麼認為。」庫班直言。

庫班最不滿的爭議事件發生在第五戰，當時獨行俠在比賽剩下1.9秒時以100：99 領先，諾維茨基（Dirk Nowitzki）卻被Salvatore吹判對韋德犯規。

韋德隨後兩罰全進，熱火最終以101：100逆轉勝出。這起吹判至今仍是總冠軍賽史上最具爭議的判決之一，重播畫面顯示兩人之間的身體接觸極其輕微。

此外，第五戰的吹判，也象徵庫班對整個系列賽最大的不滿。韋德全場獲得25次罰球機會，和整支獨行俠隊的罰球次數完全相同。六場系列賽打完，韋德總共站上罰球線97次，而獨行俠原本握有2：0的系列賽領先，卻因第五戰輸球後崩盤。

不僅如此，庫班當年的連番炮火讓他被聯盟重罰25萬美元，但韋德始終反駁外界「比賽被操控」的言論，也曾公開要求庫班別再說冠軍賽被黑箱操作，強調熱火是在落後之後做出更好的調整才贏得冠軍。

五年後，獨行俠在2010–2011年總冠軍賽擊敗由韋德、「老詹」詹姆斯LeBron James）與波許Chris Bosh）組成的熱火三巨頭，諾威茨基更以傳奇般的表現為球隊奪下首座冠軍，終結所有質疑、完成復仇。

然而，即便拿到象徵復仇的冠軍，庫班顯然仍走不出2006年的陰影。他的最新言論，也讓NBA史上最具爭議的總冠軍系列之一，再次被球迷熱烈討論。

