聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／「我不是精神勝利型」 灰狼愛德華坦言被雷霆痛扁
儘管灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）昨日繳出31分、8籃板、5助攻的表現。球隊最終仍以105：113不敵聯盟龍頭雷霆。儘管比數接近，但愛德華賽後直言，球隊並沒有從這場比賽獲得任何「精神勝利」，甚至認為雷霆仍占盡上風。
根據《紐約時報》報導，愛德華在賽後坦言，「我不是那種精神勝利型的人，完全不是。我們輸了，再度被他們痛扁，我討厭這樣。我已經準備好再跟他們打一場。」
儘管如此，對於過去一段9連勝期間、平均勝分超過20分的雷霆隊，這場比賽仍是近兩場最具挑戰性的一戰，此前他們已連9場比賽以至少13分差擊敗對手。
灰狼將在12月20日於主場再次迎戰雷霆，如今愛德華的言論，也將為這場對決增添不少話題與熱度。
