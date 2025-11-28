NBA／「他一輩子都是贏家」 詹姆斯揭露瑞迪克執教成功關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯分享總教練瑞迪克如何在開季逆境中為球隊定調，並揭露兩人合作的真實互動。 路透。
湖人隊本季打出強勢開局，以13勝4敗暫居西區第二。「詹皇」詹姆斯LeBron James）近日也與名人堂球星奈許（Steve Nash），在共同主持的最新一集《Mind the Game》中，坦率分享總教練瑞迪克（JJ Redick）如何在開季逆境中為球隊定調，也揭露兩人合作的真實互動。

「你從他高中開始看起，他一輩子都是贏家。他從小就受到正確的籃球教育，歷任教練也沒有對他粉飾太平，這些都讓他成為現在的教練。」詹姆斯直接點出瑞迪克能快速取得執教成效的關鍵。

此外，詹姆斯將瑞迪克講話直接、要求清楚的風格，比喻為他在杜克大學時期所接受的紀律與制度，強調瑞迪克的明確要求與責任感是湖人能快速進入狀況的重要原因。

「瑞迪克也是那種直接切入重點的人。他會明確告訴你我們要怎麼打，如果看到場上的回合沒有達到我們的標準，他會展現反應。那不是質疑你，而是要你理解我們正在建立什麼。」詹姆斯說道。

另外，詹姆斯強調自己從不排斥嚴格的教練方式，並回憶早年在高中教練丹姆布洛（Keith Dambrot）底下學到的重要基礎。

即便詹姆斯因坐骨神經傷勢延後開季，湖人仍在瑞迪克的執教下維持穩定節奏，特別是在保住領先方面更是聯盟頂尖。瑞迪克在第四節開打前領先時的戰績達57勝4敗，是NBA歷史上同類情況、且達60場執教教練中最佳。

現年40歲的詹姆斯在復出後的三場比賽中，平均攻下17.7分、8.7助攻、5籃板與1抄截的表現。更在上一戰對快艇轟下25分、6籃板、6助攻，帶領湖人以135：118拿下NBA盃小組賽三連勝，確定晉級八強。

詹姆斯 湖人 JJ Redick Steve Nash LeBron James 快艇

