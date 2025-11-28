快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

台灣寶可夢中心開賣16款新品！《寶可夢傳說 Z-A》周邊1秒變主角 1物鐵粉傻眼

NBA／我不能重罰那球！活塞中止13連勝 康寧漢仍展現強韌心態

聯合新聞網／ 綜合報導
儘管活塞錯過改寫歷史機會，康寧漢仍展現強韌風範。 路透。
儘管活塞錯過改寫歷史機會，康寧漢仍展現強韌風範。 路透。

本場賽事

-

:

-

載入中...

東區戰績最佳的活塞隊昨日以114：117不敵塞爾提克、中止隊史最長的13連勝。儘管當家球星康寧漢Cade Cunningham）在最後4.4秒錯失追平罰球機會，但他並未沉浸於失敗中，而是選擇將重心放回未來的路途。

根據《The Athletic》記者Patterson報導指出，康寧漢在賽後談到球隊對於連勝仍然渴望，「我們都想贏下這一場，我們都想拿下14連勝。我不會假裝這對我們不重要，這是一件大事。」

康寧漢進一步表示，「我們當然想站在歷史的那一邊，但沒發生。我不能回頭、不能重罰那球，我們也不能再讓對手投那麼多三分。比賽已經結束了，現在要看我們怎麼回應。這季還很長，我們還能完成很多事，這就是我們現在的想法。」

「我們知道這只是一場比賽，我們也知道自己沒有打出最好的籃球。我們有許多能做得更好的地方，但即便如此，我們仍讓自己保持在有機會贏球的位置。這些都是學習的一部分，也希望我們現在的樣子不會比四月還要好。」活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）同樣認為這場比賽不會動搖球隊方向。

儘管活塞未能改寫隊史紀錄，無緣超越1989–90與2003–04兩座冠軍賽季所締造的13連勝，但相較兩季前曾吞下28連敗、寫下NBA單季最長連敗紀錄相比，如今他們打出15勝3敗，暫居東區第一的戰績，展現截然不同的面貌。

NBA Cade Cunningham 康寧漢 活塞

相關新聞

NBA／柯瑞傷勢出爐 股四頭肌挫傷至少缺陣一周

勇士在昨天於主場出戰火箭的比賽中以4分差距吞下敗仗，球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）也在比賽最後時刻因傷提前離...

NBA／我不能重罰那球！活塞中止13連勝 康寧漢仍展現強韌心態

東區戰績最佳的活塞隊昨日以114：117不敵塞爾提克、中止隊史最長的13連勝。儘管當家球星康寧漢（Cade Cunningham）在最後4.4秒錯失追平罰球機會，但他並未沉浸於失敗中，而是選擇將重心放

NBA／謝普德本季大爆發！火箭總教頭點出真正價值不只火力

在少了球星杜蘭特（Kevin Durant）與「水行俠」亞當斯（Steven Adams）的情況下，火箭昨日仍以104：100逆轉勇士，探花謝普德（Reed Sheppard）更是以生涯新高31分打出

NBA／ 沒興趣交易厄文！ESPN名記透露獨行俠本季會「坦克」

獨行俠開除總經理哈里森（Nico Harrison）後，球隊接連捲入各種交易傳言，厄文（Kyrie Irving）與戴維斯（Anthony Davis）的動向更是外界關注焦點。然而，根據《ESPN》記

NBA／被國王球迷嗆「不防守」飆粗話回擊 拉文：已經很拚了

國王隊本季戰績5勝14敗，並列西區第13。國王後衛拉文（Zach LaVine）昨天比賽中被球迷嗆「不防守」，拉文回嗆後，那名球迷也被趕出場。 有一位國王季票球迷向拉文喊話「認真防守」，結果拉文

NBA／二把手威廉斯明歸隊 開季18勝1敗的雷霆怎麼輸

開季前19場比賽僅吞下1敗，包括近期拉出一波10連勝的衛冕軍雷霆，在今天又傳來球隊明星後衛威廉斯（Jalen Willi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。