NBA／我不能重罰那球！活塞中止13連勝 康寧漢仍展現強韌心態

東區戰績最佳的活塞隊昨日以114：117不敵塞爾提克、中止隊史最長的13連勝。儘管當家球星康寧漢（Cade Cunningham）在最後4.4秒錯失追平罰球機會，但他並未沉浸於失敗中，而是選擇將重心放回未來的路途。

根據《The Athletic》記者Patterson報導指出，康寧漢在賽後談到球隊對於連勝仍然渴望，「我們都想贏下這一場，我們都想拿下14連勝。我不會假裝這對我們不重要，這是一件大事。」

康寧漢進一步表示，「我們當然想站在歷史的那一邊，但沒發生。我不能回頭、不能重罰那球，我們也不能再讓對手投那麼多三分。比賽已經結束了，現在要看我們怎麼回應。這季還很長，我們還能完成很多事，這就是我們現在的想法。」

「我們知道這只是一場比賽，我們也知道自己沒有打出最好的籃球。我們有許多能做得更好的地方，但即便如此，我們仍讓自己保持在有機會贏球的位置。這些都是學習的一部分，也希望我們現在的樣子不會比四月還要好。」活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）同樣認為這場比賽不會動搖球隊方向。

儘管活塞未能改寫隊史紀錄，無緣超越1989–90與2003–04兩座冠軍賽季所締造的13連勝，但相較兩季前曾吞下28連敗、寫下NBA單季最長連敗紀錄相比，如今他們打出15勝3敗，暫居東區第一的戰績，展現截然不同的面貌。