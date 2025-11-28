NBA／謝普德本季大爆發！火箭總教頭點出真正價值不只火力

在少了球星杜蘭特（Kevin Durant）與「水行俠」亞當斯（Steven Adams）的情況下，火箭昨日仍以104：100逆轉勇士，探花謝普德（Reed Sheppard）更是以生涯新高31分打出代表作。不過，火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）強調，這場比賽的關鍵並不僅是謝普德的火力，而是他在場上展現出的穩定度、防守壓力，以及在球隊需要時接管節奏的能力。

「他在進攻端的確能把球投進，但防守才是他進步最大的地方……他敢迎接挑戰，也能限制對手的突破。」尤多卡說道。

謝普德此役以先發控衛身份出戰，上陣37分鐘為全場次多，繳出31分、9籃板、5助攻、2抄截、1火鍋的成績，投進4顆三分球。

尤多卡更直接點出謝普德真正的價值所在，希望外界注意的，不僅是那些肉眼可見的數據，「當隊友陷入掙扎時，他真的把我們凝聚在一起……尤其在比賽的前段和後段，那些進球非常重要。」

回顧上季，謝普德平均出賽僅獲得12.6分鐘，繳出4.4 分、1.5籃板、1.4助攻、0.7抄截的成績，整體投籃命中率僅35.1%，三分球命中率更只有33.8%。

然而，謝普德本季迎來大爆發，平均上陣提升至24.1分鐘，打出13.1分、2.3籃板、3.2助攻、1.7抄截的成績，整體投籃命中率拉升至49%，三分球命中率更是高達47.1%。在上場時間提升的情況下，不僅命中率提升，所有數據更幾乎全面翻倍。

不僅如此，謝普德本季三分球命中率排名全聯盟第11，三分球命中數更是在其中排名第2；若以同時繳出1.7抄截、0.4火鍋的球員裡，謝普德則名列全聯盟第11，展現攻防兩端的穩定性與影響力。