NBA／ 沒興趣交易厄文！ESPN名記透露獨行俠本季會「坦克」
獨行俠開除總經理哈里森（Nico Harrison）後，球隊接連捲入各種交易傳言，厄文（Kyrie Irving）與戴維斯（Anthony Davis）的動向更是外界關注焦點。然而，根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）在《Howdy Partners》中明確指出，獨行俠目前無意在本季送走厄文。
「交易AD不是可能，而是很高的機率會這麼做。但厄文不在球隊交易清單上，甚至可以說，球隊現在根本沒有興趣交易他。」麥克馬洪表示。
麥克馬洪進一步解釋，球隊希望厄文明年能持續擔任先發和領袖角色，「獨行俠不想交易厄文。唯一可能的情況，是厄文主動向球隊要求被交易，但目前沒有任何跡象顯示他會這麼做。」
外界普遍認為，獨行俠未來將圍繞新科狀元佛雷格（Cooper Flagg）為核心展開重建，但麥克馬洪強調，厄文在更衣室一直被視為重要領袖，因此獨行俠不打算清空所有老將，讓一位新秀獨自扛起球隊門面。
值得注意的是，麥克馬洪先前在《The Hoop Collective》提到，儘管厄文左膝前十字韌帶傷勢恢復順利，但仍可能因「其他原因」整季缺席。
「我之前說得太隱晦了，我現在講清楚，這是獨行俠唯一能『坦克』而受益的一季。」麥克馬洪說道，由於獨行俠自2027年起將連5年都沒有可主動掌握的首輪籤，因此2026是佛雷格菜鳥約期間，唯一能操控的首輪選秀籤。
獨行俠目前僅以5勝14敗排名西區倒數第二，若戰績持續低迷，球隊將有機會在2026年再拿下一枚樂透籤，並於2026-27賽季重新嘗試競爭行列。
