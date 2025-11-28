快訊

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／被國王球迷嗆「不防守」飆粗話回擊 拉文：已經很拚了

聯合新聞網／ 綜合報導
國王後衛拉文。 美聯社
國王後衛拉文。 美聯社

國王隊本季戰績5勝14敗，並列西區第13。國王後衛拉文（Zach LaVine）昨天比賽中被球迷嗆「不防守」，拉文回嗆後，那名球迷也被趕出場。

有一位國王季票球迷向拉文喊話「認真防守」，結果拉文回嗆：「滾回家，婊子。」隨後那名球迷被趕出場。

該球迷事後在社群平台表示，「我今晚被趕出場，但至少國王球迷懂我！我說，我們不是來這裡看你不防守，結果拉文說：『回家吧，N-word。』你才該回家，反正你也沒在防守。』

拉文賽後接受媒體訪問時表示，「我們已經拼到不能再拼了，每次回休息室都累到不行，所以我也不知道該說什麼。」

拉文本季出賽17場，平均得到20.1分3.2籃板2.2助攻，投籃命中率49.0%。拉文生涯效力灰狼、公牛和國王隊共12個賽季，場均20.8分，命中率47%，帳面上進攻效率不錯。

不過拉文生涯正負值-2006，聯盟歷史第5差。第1是拉辛（Shareef Abdur-Rahim）的-2904。

國王 Zach LaVine

相關新聞

NBA／柯瑞傷勢出爐 股四頭肌挫傷至少缺陣一周

勇士在昨天於主場出戰火箭的比賽中以4分差距吞下敗仗，球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）也在比賽最後時刻因傷提前離...

NBA／謝普德本季大爆發！火箭總教頭點出真正價值不只火力

在少了球星杜蘭特（Kevin Durant）與「水行俠」亞當斯（Steven Adams）的情況下，火箭昨日仍以104：100逆轉勇士，探花謝普德（Reed Sheppard）更是以生涯新高31分打出

NBA／ 沒興趣交易厄文！ESPN名記透露獨行俠本季會「坦克」

獨行俠開除總經理哈里森（Nico Harrison）後，球隊接連捲入各種交易傳言，厄文（Kyrie Irving）與戴維斯（Anthony Davis）的動向更是外界關注焦點。然而，根據《ESPN》記

NBA／被國王球迷嗆「不防守」飆粗話回擊 拉文：已經很拚了

國王隊本季戰績5勝14敗，並列西區第13。國王後衛拉文（Zach LaVine）昨天比賽中被球迷嗆「不防守」，拉文回嗆後，那名球迷也被趕出場。 有一位國王季票球迷向拉文喊話「認真防守」，結果拉文

NBA／二把手威廉斯明歸隊 開季18勝1敗的雷霆怎麼輸

開季前19場比賽僅吞下1敗，包括近期拉出一波10連勝的衛冕軍雷霆，在今天又傳來球隊明星後衛威廉斯（Jalen Willi...

NBA／格林痛批勇士所有人都爛透了 巴特勒：沒照球探報告打

勇士隊今天以100：104輸給火箭隊，戰績來到10勝10敗。「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）賽後都怒噴球隊的防守。 勇士半場打完領先12分，但下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。