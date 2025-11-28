聽新聞
NBA／被國王球迷嗆「不防守」飆粗話回擊 拉文：已經很拚了
國王隊本季戰績5勝14敗，並列西區第13。國王後衛拉文（Zach LaVine）昨天比賽中被球迷嗆「不防守」，拉文回嗆後，那名球迷也被趕出場。
有一位國王季票球迷向拉文喊話「認真防守」，結果拉文回嗆：「滾回家，婊子。」隨後那名球迷被趕出場。
該球迷事後在社群平台表示，「我今晚被趕出場，但至少國王球迷懂我！我說，我們不是來這裡看你不防守，結果拉文說：『回家吧，N-word。』你才該回家，反正你也沒在防守。』
拉文賽後接受媒體訪問時表示，「我們已經拼到不能再拼了，每次回休息室都累到不行，所以我也不知道該說什麼。」
拉文本季出賽17場，平均得到20.1分3.2籃板2.2助攻，投籃命中率49.0%。拉文生涯效力灰狼、公牛和國王隊共12個賽季，場均20.8分，命中率47%，帳面上進攻效率不錯。
不過拉文生涯正負值-2006，聯盟歷史第5差。第1是拉辛（Shareef Abdur-Rahim）的-2904。
