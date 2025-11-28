NBA／二把手威廉斯明歸隊 開季18勝1敗的雷霆怎麼輸
開季前19場比賽僅吞下1敗，包括近期拉出一波10連勝的衛冕軍雷霆隊，在今天又傳來球隊明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）將於明天出戰太陽隊之戰歸隊的好消息，對於正處在連勝狀態的雷霆來說將是一大利多。
威廉斯在今年7月進行了右手腕手術，並在11月1日再度進行手術取出固定螺絲，在經過了過去一段時間的復健後，威廉斯也確定將在明天與太陽之戰歸隊，進行賽季首秀。
雷霆在今年開季前19場比賽拿下18勝1敗，成為聯盟史上第5支達成此紀錄的球隊，而威廉斯的歸隊無疑是為他們挑戰聯盟單季勝場紀錄以及2連霸再注入強心針，他上賽季以平均21.6分、5.3籃板、5.1助攻和1.6抄截的表現，與騎士隊莫布里（Evan Mobley）成為唯二同時入選年度最佳陣容與防守陣容的球員。
而在威廉斯缺陣期間，雷霆也不少球員相繼挺身而出，包括米契爾（Ajay Mitchell）繳出一張平均15.9分、3.6助攻、1.7抄截的亮眼成績單，喬伊（Isaiah Joe）也有生涯新高的場均13.2分表現，且三分球命中率突破4成。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言