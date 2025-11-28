NBA／二把手威廉斯明歸隊 開季18勝1敗的雷霆怎麼輸

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆球星威廉斯。 美聯社
開季前19場比賽僅吞下1敗，包括近期拉出一波10連勝的衛冕軍雷霆隊，在今天又傳來球隊明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）將於明天出戰太陽隊之戰歸隊的好消息，對於正處在連勝狀態的雷霆來說將是一大利多。

威廉斯在今年7月進行了右手腕手術，並在11月1日再度進行手術取出固定螺絲，在經過了過去一段時間的復健後，威廉斯也確定將在明天與太陽之戰歸隊，進行賽季首秀。

雷霆在今年開季前19場比賽拿下18勝1敗，成為聯盟史上第5支達成此紀錄的球隊，而威廉斯的歸隊無疑是為他們挑戰聯盟單季勝場紀錄以及2連霸再注入強心針，他上賽季以平均21.6分、5.3籃板、5.1助攻和1.6抄截的表現，與騎士隊莫布里（Evan Mobley）成為唯二同時入選年度最佳陣容與防守陣容的球員。

而在威廉斯缺陣期間，雷霆也不少球員相繼挺身而出，包括米契爾（Ajay Mitchell）繳出一張平均15.9分、3.6助攻、1.7抄截的亮眼成績單，喬伊（Isaiah Joe）也有生涯新高的場均13.2分表現，且三分球命中率突破4成。

雷霆

