快訊

雲林張家權勢現裂痕？「站錯邊」恐埋張嘉郡接班伏筆

出門要戴口罩！鄭明典：沙塵影響持續「這次PM10偏高」

雲林男阿布達比轉機被杜拜警扣留5天 今凌晨獲釋妻子跨海報平安

NBA／柯瑞股四頭肌挫傷至少缺陣一周 柯爾坦言鬆一口氣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞。 路透
柯瑞。 路透

勇士隊在昨天於主場出戰火箭隊的比賽中以4分差距吞下敗仗，球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）也在比賽最後時刻因傷提前離場，經檢查後確認為股四頭肌挫傷，將缺席一周左右的時間，這也讓勇士原先準備迎接庫明加（Jonathan Kuminga）歸隊的喜悅瞬間打折。

勇士在昨天出戰火箭之戰，在對手包括杜蘭特（Kevin Durant）等多位主力缺陣的情況下，最終卻在下半場遭到對手逆轉，吞下近5場比賽以來的第4敗，賽後勇士雙巨頭格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）也雙雙對於球隊防守態度提出批評。

更糟糕的是勇士柯瑞在昨天比賽最後時刻因傷提前退場，經過MRI檢查後確定為股四頭肌挫傷並伴隨肌肉拉傷，而他也將在1周後進行複檢，也代表柯瑞將會至少缺席接下來3至4場賽事。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）説：「當我聽到柯瑞是股四頭肌受傷時，我反而稍微鬆了一口氣，這總比腳踝或是膝蓋的傷勢好一些。」勇士在昨天輸球後，目前以10勝10敗的五成勝率排名西區第8名。

勇士 Stephen Curry

延伸閱讀

20場打完仍困在五成勝率 勇士只剩交易庫明加這條路可走

NBA／柯瑞右大腿股四頭肌挫傷 勇士主帥：鬆一口氣

NBA／柯瑞末節尾聲傷退 火箭探花飆生涯新高31分逆轉勇士

NBA／勇士柯瑞穿3球鞋打爵士 2雙致敬喬丹、1雙為「女柯瑞」

相關新聞

NBA／柯瑞股四頭肌挫傷至少缺陣一周 柯爾坦言鬆一口氣

勇士在昨天於主場出戰火箭的比賽中以4分差距吞下敗仗，球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）也在比賽最後時刻因傷提前離...

NBA／二把手威廉斯明歸隊 開季18勝1敗的雷霆怎麼輸

開季前19場比賽僅吞下1敗，包括近期拉出一波10連勝的衛冕軍雷霆，在今天又傳來球隊明星後衛威廉斯（Jalen Willi...

NBA／格林痛批勇士所有人都爛透了 巴特勒：沒照球探報告打

勇士隊今天以100：104輸給火箭隊，戰績來到10勝10敗。「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）賽後都怒噴球隊的防守。 勇士半場打完領先12分，但下

NBA／柯瑞右大腿股四頭肌挫傷 勇士主帥：鬆一口氣

勇士隊今天可說是賠了夫人又折兵，今天以100：104輸給火箭隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）還因右大腿股四頭肌挫傷提前退場，將接受核磁共振檢查。 柯瑞第四節多次出現身體不適的神情，

NBA／柯瑞末節尾聲傷退 火箭探花飆生涯新高31分逆轉勇士

勇士隊今天浪費最多14分領先，當家球星柯瑞（Stephen Curry）最後35.2秒又傷退，儘管穆迪（Moses Mo...

NBA／太陽主力熄火靠威廉斯打爆國王禁區 將與雷霆爭分組第1

太陽隊今天作客國王隊主場，儘管當家球星布克（Devin Booker）持續低迷，但靠著中鋒威廉斯（Mark Williams）統治禁區，仍以112：100拿下勝利。太陽在NBA盃取得3勝0敗戰績，接下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。