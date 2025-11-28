NBA／柯瑞股四頭肌挫傷至少缺陣一周 柯爾坦言鬆一口氣

勇士隊在昨天於主場出戰火箭隊的比賽中以4分差距吞下敗仗，球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）也在比賽最後時刻因傷提前離場，經檢查後確認為股四頭肌挫傷，將缺席一周左右的時間，這也讓勇士原先準備迎接庫明加（Jonathan Kuminga）歸隊的喜悅瞬間打折。

勇士在昨天出戰火箭之戰，在對手包括杜蘭特（Kevin Durant）等多位主力缺陣的情況下，最終卻在下半場遭到對手逆轉，吞下近5場比賽以來的第4敗，賽後勇士雙巨頭格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）也雙雙對於球隊防守態度提出批評。

更糟糕的是勇士柯瑞在昨天比賽最後時刻因傷提前退場，經過MRI檢查後確定為股四頭肌挫傷並伴隨肌肉拉傷，而他也將在1周後進行複檢，也代表柯瑞將會至少缺席接下來3至4場賽事。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）説：「當我聽到柯瑞是股四頭肌受傷時，我反而稍微鬆了一口氣，這總比腳踝或是膝蓋的傷勢好一些。」勇士在昨天輸球後，目前以10勝10敗的五成勝率排名西區第8名。