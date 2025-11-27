快訊

NBA／格林痛批勇士所有人都爛透了 巴特勒：沒照球探報告打

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士巴特勒(前)。 路透

勇士隊今天以100：104輸給火箭隊，戰績來到10勝10敗。「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）賽後都怒噴球隊的防守。

勇士半場打完領先12分，但下半場只打進41分，也守不住火箭攻勢，最終反而以4分之差落敗。

巴特勒賽後點出球隊的問題仍是防守，「我們根本沒卡位，也不照球探報告來打。讓對手想幹嘛就幹嘛『空檔投籃、切入禁區、站上罰球線』這真的令人失望。」

巴特勒向隊友們喊話，「我們要開始防守，進攻是沒問題，但我不希望因為投不進，就讓我們防守端不去守、不去拼。」

「我們每個人現在都爛透了。」格林痛批全隊，「每個人只要站在第一線防守，都被對手輕鬆過像沒人一樣。我們的輪轉也爛透了，我自己也協防很差，這就是連鎖效應。不是一個人的問題，是所有人都有問題。」

格林認為勇士今年輸了一些不該輸的比賽，「10勝10敗你知道代表什麼？就是一支5成勝率的爛隊。輸那些本來應該贏的比賽，這就是5成球隊才會發生的事。」

勇士 Jimmy Butler Draymond Green

