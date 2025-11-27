聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／柯瑞右大腿股四頭肌挫傷 勇士主帥：鬆一口氣
勇士隊今天可說是賠了夫人又折兵，今天以100：104輸給火箭隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）還因右大腿股四頭肌挫傷提前退場，將接受核磁共振檢查。
柯瑞第四節多次出現身體不適的神情，比賽最後35秒與隊醫交流後，選擇提前離場。勇士球團回報傷勢為右大腿股四頭肌挫傷，將接受核磁共振檢查。柯瑞全場13投4中只攻下14分，還發生本季新高的7次失誤。
Amen Thompson almost killed Steph Curry and they called a foul on Steph 😂 pic.twitter.com/HwOLa5eUJO— BrickCenter (@BrickCenter_) November 27, 2025
Amen Thompson hurt Steph Curry’s knee so bad he can’t even sit down 😭 pic.twitter.com/qF2mbilxRI— BrickCenter (@BrickCenter_) November 27, 2025
「如果柯瑞缺陣，當然會改變一切。」勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說，「我們的輪換、打法、靠誰組織進攻，全部都會變，所以還要再看看狀況。」
柯瑞本季曾因病缺陣3場，還有腳踝傷勢休1場。柯爾表示，「當我聽到是大腿挫傷時，其實有鬆一口氣，總比腳踝或膝蓋受傷好。希望他恢復得快一點、不要有大礙。在那之前，我們必須先撐住局面。」
勇士目前10勝10敗暫居西區第8，落後第7的灰狼隊1場勝差。本季沒有柯瑞的比賽勇士1勝4敗，柯瑞生涯缺陣的情況下勇士92勝155敗。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言