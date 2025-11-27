快訊

怪錯竹棚鷹架了？香港宏福苑大火延燒多棟樓 網激辯：關鍵在它

雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部「找到人了」揭現況

川普背刺？美前國安顧問示警「台灣該害怕」：極可能為與北京交易賣台

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞右大腿股四頭肌挫傷 勇士主帥：鬆一口氣

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士球星柯瑞受傷。 美聯社
勇士球星柯瑞受傷。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

球員照片

Stephen Curry

位置 後衛
得分 29.4
籃板 6.09
助攻 6.3
抄截 0.93

2022-2023賽季

勇士隊今天可說是賠了夫人又折兵，今天以100：104輸給火箭隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）還因右大腿股四頭肌挫傷提前退場，將接受核磁共振檢查。

柯瑞第四節多次出現身體不適的神情，比賽最後35秒與隊醫交流後，選擇提前離場。勇士球團回報傷勢為右大腿股四頭肌挫傷，將接受核磁共振檢查。柯瑞全場13投4中只攻下14分，還發生本季新高的7次失誤。

「如果柯瑞缺陣，當然會改變一切。」勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說，「我們的輪換、打法、靠誰組織進攻，全部都會變，所以還要再看看狀況。」

柯瑞本季曾因病缺陣3場，還有腳踝傷勢休1場。柯爾表示，「當我聽到是大腿挫傷時，其實有鬆一口氣，總比腳踝或膝蓋受傷好。希望他恢復得快一點、不要有大礙。在那之前，我們必須先撐住局面。」

勇士目前10勝10敗暫居西區第8，落後第7的灰狼隊1場勝差。本季沒有柯瑞的比賽勇士1勝4敗，柯瑞生涯缺陣的情況下勇士92勝155敗。

勇士 Stephen Curry

相關新聞

NBA／柯瑞末節尾聲傷退 火箭探花飆生涯新高31分逆轉勇士

勇士隊今天浪費最多14分領先，當家球星柯瑞（Stephen Curry）最後35.2秒又傷退，儘管穆迪（Moses Mo...

NBA／柯瑞右大腿股四頭肌挫傷 勇士主帥：鬆一口氣

勇士隊今天可說是賠了夫人又折兵，今天以100：104輸給火箭隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）還因右大腿股四頭肌挫傷提前退場，將接受核磁共振檢查。 柯瑞第四節多次出現身體不適的神情，

NBA／太陽主力熄火靠威廉斯打爆國王禁區 將與雷霆爭分組第1

太陽隊今天作客國王隊主場，儘管當家球星布克（Devin Booker）持續低迷，但靠著中鋒威廉斯（Mark Williams）統治禁區，仍以112：100拿下勝利。太陽在NBA盃取得3勝0敗戰績，接下

NBA／遭球員潑水才知執教800勝 熱火教頭齊名波波維奇、史隆

熱火隊在今天的NBA盃賽事中以106：103擊敗公鹿隊後，總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）在無預警的情況...

NBA／公鹿不敵熱火 「火腿教練」終結NBA盃不敗傳說

公鹿隊今天在NBA盃與熱火隊交手，透納（Myles Turner）錯失追平三分球機會，終場以103：106含恨輸球。公鹿助教「火腿」漢姆（Darvin Ham）結束個人NBA盃16連勝傳說。 公

NBA／霍姆葛倫關鍵三分球、SGA轟40分 雷霆獵狼10連勝

過去一段9連勝期間平均勝分超過20分的聯盟戰績龍頭雷霆隊，今天在主場迎戰灰狼隊卻陷入苦戰，在第四節最後5分多鐘時一度被灰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。