NBA／柯瑞右大腿股四頭肌挫傷 勇士主帥：鬆一口氣

Stephen Curry 位置 後衛 得分 29.4 籃板 6.09 助攻 6.3 抄截 0.93

勇士隊今天可說是賠了夫人又折兵，今天以100：104輸給火箭隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）還因右大腿股四頭肌挫傷提前退場，將接受核磁共振檢查。

柯瑞第四節多次出現身體不適的神情，比賽最後35秒與隊醫交流後，選擇提前離場。勇士球團回報傷勢為右大腿股四頭肌挫傷，將接受核磁共振檢查。柯瑞全場13投4中只攻下14分，還發生本季新高的7次失誤。

Amen Thompson almost killed Steph Curry and they called a foul on Steph 😂 pic.twitter.com/HwOLa5eUJO — BrickCenter (@BrickCenter_) November 27, 2025

Amen Thompson hurt Steph Curry’s knee so bad he can’t even sit down 😭 pic.twitter.com/qF2mbilxRI — BrickCenter (@BrickCenter_) November 27, 2025

「如果柯瑞缺陣，當然會改變一切。」勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說，「我們的輪換、打法、靠誰組織進攻，全部都會變，所以還要再看看狀況。」

柯瑞本季曾因病缺陣3場，還有腳踝傷勢休1場。柯爾表示，「當我聽到是大腿挫傷時，其實有鬆一口氣，總比腳踝或膝蓋受傷好。希望他恢復得快一點、不要有大礙。在那之前，我們必須先撐住局面。」

勇士目前10勝10敗暫居西區第8，落後第7的灰狼隊1場勝差。本季沒有柯瑞的比賽勇士1勝4敗，柯瑞生涯缺陣的情況下勇士92勝155敗。