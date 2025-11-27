NBA／柯瑞末節尾聲傷退 火箭探花飆生涯新高31分逆轉勇士
Stephen Curry
勇士隊今天浪費最多14分領先，當家球星柯瑞（Stephen Curry）最後35.2秒又傷退，儘管穆迪（Moses Moody）最後6秒投進三分球讓比賽出現懸念，但火箭隊菜鳥謝普德（Reed Sheppard）把握住最後2罰，助隊以104：100逆轉帶走勝利。
柯瑞今天手感不佳，全場13投4中拿14分，還出現本季新高7失誤；他第四節多次出現不適神情，包括3分24秒時防守湯普森（Amen Thompson）遭撞倒，躺地一陣子才讓隊友啦起身。
勇士上半場還取得59：47領先，但第三節只拿17分，第四節讀秒階段柯瑞在暫停後又直接走回休息室。外媒報導柯瑞應是膝蓋受傷。
柯瑞最後35秒離場下，以5分落後的勇士出現發球失誤，錯失追分良機，儘管穆迪讀秒階段飆進外線，勇士追分仍失利，吞下近5場的第4敗。
火箭今天少了當家球星杜蘭特（Kevin Durant），不過小將謝普德攻下生涯新高31分，森根（Alperen Sengun）貢獻16分，助隊扭轉半場落後12分裂勢。
勇士以「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）21分最佳，菜鳥理查德（Will Richard）18分，攻下9分的穆迪完成生涯2000分里程碑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言