NBA／太陽主力熄火靠威廉斯打爆國王禁區 將與雷霆爭分組第1

太陽隊今天作客國王隊主場，儘管當家球星布克（Devin Booker）持續低迷，但靠著中鋒威廉斯（Mark Williams）統治禁區，仍以112：100拿下勝利。太陽在NBA盃取得3勝0敗戰績，接下來要和3勝0敗的雷霆隊爭奪西區A組第1。

太陽首節就以41：16大幅領先，但第三節進攻大當機，三分球9投全落空，國王趁勢打出一波12：0攻勢，三節打完只落後10分。

末節開局太陽板凳軍團打出7：0攻勢，但國王迅速回敬一波11：3猛攻，逼太陽提前換回主力球員。太陽靠著威廉斯在內線一柱擎天，搭配兇猛的三分砲火，在主力球員布克和布魯克斯（Dillon Brooks）都沒得分的情況下，仍以12分之差贏球。

威廉斯全場砍進21分17籃板（10個進攻籃板）。控衛格里斯佩（Collin Gillespie）得到21分9助攻，布克22投僅6中，進帳19分。

國王則是6人得分上雙，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）攻下19分8籃板，前鋒穆雷（Keegan Murray）也是得到19分。

