NBA／遭球員潑水才知執教800勝 熱火教頭齊名波波維奇、史隆

熱火隊在今天的NBA盃賽事中以106：103擊敗公鹿隊後，總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）在無預警的情況下走進休息室，卻遭到球員潑水攻擊，在他還一頭霧水時，才被告知自己今天奪下了執教生涯的第800勝。

熱火在今天與公鹿之戰，靠著團隊6人得分上雙的表現以3分差距擊敗公鹿，不僅拿下在NBA盃的分組賽第3勝，更為總教練史波史特拉奪下執教生涯第800勝，賽後熱火球員也在休息室中「無情攻擊」渾然不知創下生涯新里程碑的史波史特拉，讓史波史特拉坦言自己被潑水時是一頭霧水。

「我當時非常困惑。」談到一走進休息室就被潑水時，史波史特拉說：「我當時在想，我們是晉級總決賽了嗎？然後我環顧四周，發現其他人都沒有被潑水，我實在搞不清楚到底發生什麼事情。」

隨後全身濕透的史波史特拉才知道原來是自己達成執教生涯第800勝，成為NBA史上第17位達成此紀錄的總教練，也是第3位帶領單一球隊就達成此紀錄的教頭，前兩人分別是傳奇教頭馬刺隊波波維奇（Greg Popovich）與爵士隊史隆（Jerry Sloan）。

史波史特拉強調，能夠在感恩節前夕達成這項成就意義非凡，即使自己事前並不知情，「我對這支球隊以及這些年的工作充滿感激，我熱愛我的工作、這份執教職業和這支球隊，這些年來我們合作過太多的球員和工作人員，我無法一一唱名。」

“For what? For what?” — Erik Spoelstra gets showered with water in the locker room and didn’t realize the team was celebrating him winning his 800th game pic.twitter.com/sRg0b7y2Jc — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 2025年11月27日

史波史特拉幾周前才因為家中大火導致房子被燒毀，不過這並未影響到他的工作，本季他仍帶領熱火打出13勝6敗佳績排名東區第3名，談到史波史特拉的執教，熱火赫洛（Tyler Herro）説：「這意義非凡，我努力回想史波史特拉第一場勝利時我才幾歲，現在他已經800勝了，這真的不可思議，能夠成為這支歷史上一直位居聯盟前段的偉大球隊一員，我感到榮幸。」