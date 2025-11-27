快訊

NBA／公鹿不敵熱火 「火腿教練」終結NBA盃不敗傳說

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿助教「火腿」漢姆。 美聯社
公鹿隊今天在NBA盃與熱火隊交手，透納（Myles Turner）錯失追平三分球機會，終場以103：106含恨輸球。公鹿助教「火腿」漢姆（Darvin Ham）結束個人NBA盃16連勝傳說。

公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續缺陣，這場比賽仍陷入膠著。公鹿比賽尾聲打出12：4攻勢追至3分差，但崔蘭特（Gary Trent Jr.）和透納兩次外線追平機會都沒把握，終場就以3分差落敗。

熱火「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）得到29分7助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）繳出17分11籃板。公鹿則以控衛羅林斯（Ryan Rollins）26分7籃板5助攻表現最佳，透納砍下24分8籃板。

NBA盃已經舉辦第3個賽季，漢姆2023年以總教練身分，帶領湖人7勝0敗奪冠。去年以公鹿助教身分7勝0敗奪冠。今年前兩場公鹿擊敗公牛和黃蜂隊，漢姆生涯在NBA盃16連勝，今天輸球後改寫為16勝1敗。

