NBA／霍姆葛倫關鍵三分球、SGA轟40分 雷霆獵狼10連勝

過去一段9連勝期間平均勝分超過20分的聯盟戰績龍頭雷霆隊，今天在主場迎戰灰狼隊卻陷入苦戰，在第四節最後5分多鐘時一度被灰狼逆轉，所幸霍姆葛倫（Chet Holmgren）在倒數37.5秒投進致勝三分球，幫助雷霆最終以113：105收下10連勝，開季前19場比賽拿下18勝。

衛冕軍雷霆今年打出史詩級的開季佳績，在今天賽前的18場比賽僅吞下1敗，被看好有機會挑戰公牛隊在1996年寫下的單季72勝與2016年勇士隊所創下的聯盟紀錄單季73勝紀錄。

不過今天雷霆作客灰狼主場也打得相當辛苦，上半場雷霆雖然在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下19分領軍下，一度取得10分領先，但是易籃後灰狼諸將逐漸找回進攻手感，尤其是球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）在第三節單節進帳11分與亞歷山大互別苗頭，也助灰狼追到個位數差距。

Anthony Edwards 位置 後衛 得分 24.6 籃板 5.8 助攻 4.4 抄截 1.58

第四節初灰狼其他球員也加入砲轟行列，夏農（Terrence Shannon Jr.）與迪文森佐（Donte DiVincenzo）連續投進三顆三分球後，愛德華與里德（Naz Reid）也接棒連續飆進冷箭，幫助灰狼在比賽最後5分鐘時反倒取得1分領先。

不過身為聯盟最會打關鍵時刻的球隊，先是亞歷山大隨後連續4罰命中、個人一度連得6分，在愛德華於比賽最後1分鐘投進高難度三分球幫助灰狼追到1分差距時，則輪到今天投籃手感不佳的霍姆葛倫挺身回敬一記關鍵三分球，也幫助雷霆最終以8分差距帶走勝利，收下10連勝。

Shai Gilgeous-Alexander 位置 後衛 得分 31.4 籃板 4.84 助攻 5.5 抄截 1.65

雷霆亞歷山大今天攻下全場最高的40分，投進致勝一擊的霍姆葛倫則有15分進帳；至於灰狼則以愛德華31分最佳，替補上陣的夏農18分，但先發大前鋒藍道（Julius Randle）全場13次出手僅命中2球拿下10分。