NBA／AD巧秒回應「想打湖人還快艇」 平常心面對交易流言

獨行俠隊球星戴維斯（Anthony Davis）因左小腿拉傷缺陣，獨行俠本周末將連2天與湖人和快艇隊交手，有媒體詢問他比較想打哪隊，戴維斯巧妙回應。

戴維斯今天接受訪問，被問到復出戰想打前東家湖人還是快艇？戴維斯回答：「你們也知道我想打哪一場比賽。我們會再討論，看醫療團隊和教練團，目前還沒做出決定。我當然很想打，但最重要的是回到場上，不管周五還周六（美國時間）。」

戴維斯也談到總管哈里森（Nico Harrison）被開除一事，他說，「Nico是我兄弟，他把我帶來這裡、希望我實現他心中藍圖這件事上，扮演非常重要的角色，所以這件事當然很難受。我有和他談過，也有和杜蒙（Patrick Dumont，獨行俠老闆）談過。你也知道，這就是職業籃球的生意面，聊完後才能往前走。」

近期戴維斯被捲入交易流言，他選擇平常心面對，「我想每個球員生涯中都遇過捲入交易傳聞、被交易，或被牽涉到某種操作。這些不會影響我，我已經在交易傳聞裡很多年，工作就是在場上做好自己該做的事，好好打球並帶領這支球隊。」