NBA／傳公鹿有意交易拉文 庫茲瑪與國王老闆是合夥人

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿前鋒庫茲瑪(左)、國王後衛拉文(右)。 路透
公鹿前鋒庫茲瑪(左)、國王後衛拉文(右)。 路透

國王隊本季戰績不理想，近期傳出陣中多名球星可能被交易。《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）指出，公鹿隊有意後衛拉文（Zach LaVine）。

史卡托指出，國王本季戰績5勝13敗，先前有詢問交易來灰熊莫蘭特（Ja Morant）的可能性，同時考慮交易掉部分球員，包含拉文、德羅展（DeMar DeRozan）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

沙波尼斯對球隊近年的走勢感到失望，不滿意總教練克里斯提（Doug Christie）對他的使用方式。國王想兜售拉文和德羅展，但交易市場目前相當冷清。

公鹿目前8勝10敗東區第11，已對拉文及其他球員進行調查和評估。如果公鹿對拉文興趣更明確，有件事值得注意：公鹿前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）與國王隊老闆拉納戴夫（Vivek Ranadive）都投資女子職業排球大聯盟。另外，庫茲瑪已經連續好幾季，與國王傳出交易流言。

不過拉文本季年薪4750萬美元，2026-27賽季有4897萬美元的球員選項。庫茲瑪年薪僅2241萬美元，公鹿若想達成交易，勢必得搭上其他籌碼。

