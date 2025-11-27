NBA／康寧漢轟42分卻罰丟追平分 綠衫軍斷活塞13連勝

東區戰績最佳的活塞隊，今天挑戰締造隊史最長連勝紀錄，但當家球星康寧漢（Cade Cunningham）最後4.4秒錯失追平罰球機會，最終雖轟下全場最高42分，活塞仍以114：117不敵「綠衫軍」，13連勝告終。

活塞隊史曾在1989到90賽季，以及2003到04賽季締造過13連勝佳績，這兩個賽季最終都高捧金盃；今年再度締造13連勝佳績，今天到波士頓挑戰隊史新猷，首節雖取得30：24領先，半場領先縮小到58：57。

塞爾蒂克上半場只拿2分的懷特（Derrick White）下半場大爆發，讓塞爾蒂克反超比分，最後1分鐘飆進外線讓綠衫軍握有111：107領先；哈里斯（Tobias Harris）的三分球讓活塞保有生機，懷特9.9秒兩罰命中後，落後3分的活塞讓康寧漢運球推進，他在犯規時將球拋出獲得3罰機會，但4.4秒站上罰球線，前兩罰命中後，第三罰卻失手，讓活塞仍以114：115落後。

CADE CUNNINGHAM MISSED THE FT NOOOOOO pic.twitter.com/yWujQhyc9C — Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) 2025年11月27日

最後2.4秒塞爾蒂克後衛普里查德（Payton Pritchard）兩罰都把握，活塞追平一擊卻以失誤收場，讓綠衫軍驚險以117：114賞給活塞本季第3敗。

懷特全場27分有25分集中在下半場，和攻下33分的布朗（Jaylen Brown）聯手扮演致勝功臣；康寧漢轟下42分外帶8籃板，但16罰14中錯失關鍵罰球，成悲劇英雄。