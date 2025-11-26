NBA／只能用60萬頂替5000萬美元球員 泰隆魯坦言快艇陣容失衡

快艇在隊今天與湖人隊上演本季首度同城內戰，儘管在前三節還能與對手拉鋸，但在關鍵第四節主力群卻出現氣力放盡的狀況，最終快艇也吞下賽季第13敗，戰績持探底，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）直言，球隊現在陣容確實已經失衡，必須用60萬美元年薪的球員來頂替5000萬美元年薪的球員。

快艇今年休賽季大手筆補強，不過開季後卻受到傷病打擊打得跌跌撞撞，導致哈登（James Harden）必須單獨扛起球隊勝負重任，泰隆魯在受訪時直言，每當哈登退場時球隊進攻狀況就會急轉直下，「大家總是說，當有球員缺席時，下個球員頂上來就行了，但現實是我們隊上年薪5000萬美元的球員缺席時，只能用60萬美元年薪的球員頂替，這是無法相提並論的。」

哈登今天雖然攻下全隊最高的29分，但剛歸隊的球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）受到出賽時間限制，仍僅出賽28分鐘拿下19分，對於戰局無法產生太大影響，讓雷納德直言，自己必須提高出賽時間，「我感覺還不錯，並希望能逐步增加出賽時間，因為球隊需要這樣，我也必須打多一點，才能幫助球隊贏下比賽。」

談到快艇今年開季的慘淡成績，雷納德強調雖然時間還早，他們也勢必會扭轉局面，但首先必須先讓正確的陣容出賽，「我想，關鍵是在場上派出正確的陣容，我們需要更多的天賦，也讓更優秀的球員上場，看看會發生什麼事情。」