NBA／與鄧恩衝突海斯出手相助 唐西奇：有罰款我一定買單

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇(中)、海斯(右)。 法新社
唐西奇(中)、海斯(右)。 法新社

本場賽事

-

:

-

載入中...

球員照片

Luka Doncic

位置 前鋒-後衛
得分 32.4
籃板 8.62
助攻 8
抄截 1.36

2022-2023賽季

湖人隊今天在本季首度「洛城內戰」靠唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）攜手攻下99分成功擊敗快艇隊，詹姆斯歸隊後團隊拉出一波5連勝，也成為聯盟首支晉級NBA盃淘汰賽的西區球隊。

湖人今天對快艇之戰，首節就由唐西奇豪取24分揭開序幕，最終他全場進帳43分外帶13助攻、9籃板「準大三元」，且生涯至今59度得分突破40分的場次中，有11場就是在對陣快艇時達成。

唐西奇直言，對陣快艇總能激發他，「這感覺我也不好說，可能是因為我跟他們在季後賽交手過很多次，前面兩次他們都擊敗我，但到底是怎麼回事我也說不清，但我喜歡這種感覺。」

唐西奇還在第四節最後3分多鐘時與快艇鄧恩（Kris Dunn）爆發口角，且還獲得海斯（Jaxson Hayes）「出手」聲援，最終鄧恩吞下兩次技術犯規遭到驅逐出場，海斯則是吞下一次技術犯規；談到海斯挺身而出，唐西奇也直言感謝，「在這支球隊裡，我們每個都會力挺彼此，所以我很感謝他，如果他將面臨罰款我肯定買單，這恰恰說明為什麼我們是一個團隊。」

海斯表示，會出手就是看不慣唐西奇被鄧恩推擠，「我和這支球隊很有默契，關係也相當緊密，大家都必須互相保護，我看不慣鄧恩推唐西奇的方式，我必須要做點什麼，所以我直接採取行動。」

詹姆斯也說：「保護後衛是海斯的本能，能所以發生這樣的事情很好，這種事情能夠鞏固我們的團隊精神，但這絕非決定性的瞬間，不過我覺得為自己的兄弟挺身而出，簡直酷斃了。」

湖人 Luka Doncic

