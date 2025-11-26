聽新聞
NBA／詹皇何時退休？美媒：若是本季他會努力每場都打
湖人隊傳奇球星詹姆斯（LeBron James）開季因坐骨神經痛缺席一個月，近期回歸展開他破紀錄的第23個NBA球季，而他究竟會在何時選擇退休，依舊是球迷關注焦點。
《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）談到詹姆斯力拼連續21個賽季入選年度最佳陣容的驚人紀錄時，分享了他的看法，他說：「雖然詹姆斯仍未做決定，但如果他把今年視為最後一季，他會更有責任去打每場比賽，因為這將成為他的退休巡迴賽。」
若想具有競爭年度最佳陣容的資格，詹姆斯必須在例行賽出賽達65場，由於開季因傷缺席了14場比賽，這意味著他在剩餘球季最多只能再缺席3場，才有機會延續紀錄，這對即將年滿41歲的詹皇來說，是項艱鉅的任務。
詹姆斯本季執行了與湖人的5260萬美元球員選項，季後將成為自由球員，倘若他想延續第24年球員生涯，必定有球團願意給這位傳奇球星短約，顯然連詹姆斯本人都尚未確定何時退休，但一旦他的引退巡迴開始，必定會是一場盛事。
