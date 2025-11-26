快訊

搶便宜！好市多黑色購物周Day 4優惠再加碼 這款除濕機現折3400元

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／推佐蒙德被吹出場 魔術後衛不後悔：發生十次都會做

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
魔術後衛薩格斯。 美聯社
魔術後衛薩格斯。 美聯社

魔術隊和76人隊今天發生「大場面」，第二節魔術中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）和76人佐蒙德（Andre Drummond）發生推擠，魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs）和76人華克（Jabari Walker）加入戰局，最終薩格斯被吹出場，但他強調是維護自家隊友，同樣狀況再出現10次，他每次都會做相同的事。

原本是卡特和佐蒙德卡位發生衝突，薩格斯加入推了佐蒙德胸口，讓76人華克和魔術貝恩（Desmond Bane）都加入戰局。

佐蒙德、卡特、華克和貝恩都領到一次技術犯規，對華克也有肢體動作的薩格斯領到兩次技術犯規，上半場還沒打完就被驅逐出場。

第二節魔術中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）和76人佐蒙德（Andre Drummond）發生推擠，薩格斯也和76人華克（Jabari Walker）爆肢體衝突，最終只有薩格斯被驅逐，貝恩（Desmond Bane）、卡特、佐蒙德和華克吞技術犯規，佐蒙德笑得合不攏嘴。

最終魔術寫下144：103大勝，薩格斯也不後悔為隊友挺身而出，他也提到華克同樣是為隊友站出來，籃球比賽是高張力的運動，類似狀況時不時就會發生，並沒什麼大不了。

「我不後悔，我每次都會支持我的兄弟，我會接受罰款。」薩格斯還提到，不覺得自己該被吹出場，但也接受裁判吹判，「我不會爭論他們的哨聲，我們繼續前進，我對任何人都沒有怨懟。」

魔術 76人

延伸閱讀

NBA／薩格斯肢體衝突被驅逐 魔術上半場86分破紀錄輕取76人

NBA／麥凱倫狂轟46分獵老鷹 巫師止14連敗、NBA盃隊史首勝

NBA／對魔術沒轍！尼克苦吞對戰連敗還折損先發大將

COP30直擊／峰會協定近定案仍未提「化石燃料」 歐盟被迫讓步很失望

相關新聞

NBA／唐西奇準大三元、三巨頭飆99分 火爆洛城內戰湖人破艇

湖人與快艇在隊今天上演本賽季首次「洛城內戰」，本季兩隊狀況天差地遠，湖人球星唐西奇（Luka Doncic）全場猛轟43...

NBA／與鄧恩衝突海斯出手相助 唐西奇：有罰款我一定買單

湖人隊今天在本季首度「洛城內戰」靠唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Aust...

NBA／詹皇何時退休？美媒：若是本季他會努力每場都打

湖人隊傳奇球星詹姆斯（LeBron James）開季因坐骨神經痛缺席一個月，近期回歸展開他破紀錄的第23個NBA球季，而他究竟會在何時選擇退休，依舊是球迷關注焦點。 《ESPN》記者麥克曼奈明（

NBA／推佐蒙德被吹出場 魔術後衛不後悔：發生十次都會做

魔術隊和76人隊今天發生「大場面」，第二節魔術中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）和76人佐蒙德（Andre...

NBA／柯爾談勇士球員傷勢 庫明加「朝好的方向走」

勇士隊庫明加（Jonathan Kuminga）將缺席明天交手火箭隊的比賽，這是他因雙膝肌腱炎進入傷兵名單後，連續第7場比賽缺陣，不過勇士總教練柯爾（Steve Kerr）提到庫明加傷勢有正面進展。

NBA／全隊被總教練罵到臭頭！ 勇士荷蘭中鋒：我們活該

勇士隊昨天在主場迎戰爵士隊，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）首節尾聲痛斥全隊缺乏專注度，第二節勇士打出21：0攻勢扭轉局面拿下勝利，柯爾也解釋生氣的原因。 爵士後衛喬治（Keyonte G

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。