NBA／推佐蒙德被吹出場 魔術後衛不後悔：發生十次都會做

魔術隊和76人隊今天發生「大場面」，第二節魔術中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）和76人佐蒙德（Andre Drummond）發生推擠，魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs）和76人華克（Jabari Walker）加入戰局，最終薩格斯被吹出場，但他強調是維護自家隊友，同樣狀況再出現10次，他每次都會做相同的事。

原本是卡特和佐蒙德卡位發生衝突，薩格斯加入推了佐蒙德胸口，讓76人華克和魔術貝恩（Desmond Bane）都加入戰局。

佐蒙德、卡特、華克和貝恩都領到一次技術犯規，對華克也有肢體動作的薩格斯領到兩次技術犯規，上半場還沒打完就被驅逐出場。

第二節魔術中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）和76人佐蒙德（Andre Drummond）發生推擠，薩格斯也和76人華克（Jabari Walker）爆肢體衝突，最終只有薩格斯被驅逐，貝恩（Desmond Bane）、卡特、佐蒙德和華克吞技術犯規，佐蒙德笑得合不攏嘴。

I've never seen a guy square up like the Notre Dame logo the way Andre Drummond did to Wendell Carter. Jalen Suggs proves again, he isn't scared of anyone. #Magic pic.twitter.com/t40eRa8STY — Zach Maskavich WESH (@ZachMaskavich) November 26, 2025

最終魔術寫下144：103大勝，薩格斯也不後悔為隊友挺身而出，他也提到華克同樣是為隊友站出來，籃球比賽是高張力的運動，類似狀況時不時就會發生，並沒什麼大不了。

「我不後悔，我每次都會支持我的兄弟，我會接受罰款。」薩格斯還提到，不覺得自己該被吹出場，但也接受裁判吹判，「我不會爭論他們的哨聲，我們繼續前進，我對任何人都沒有怨懟。」