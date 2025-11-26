NBA／柯爾談庫明加傷勢「朝好的方向走」

勇士隊庫明加（Jonathan Kuminga）將缺席明天交手火箭隊的比賽，這是他因雙膝肌腱炎進入傷兵名單後，連續第七場比賽缺陣，不過勇士總教練柯爾（Steve Kerr）對庫明加傷勢情形表達了正面回覆。

柯爾受訪表示：「庫明加參與了完整的球隊訓練，儘管他明天不會出賽，但後續他會參加隊內5打5對抗賽，我們再進一步評估他的狀況。」對勇士隊來說，5打5對抗賽是球員復出前的重要關卡。

庫明加受傷前共出賽13場，場均獲得13.8分與6.6籃板，經過休息與訓練調整後，他似乎逐漸朝復出的目標邁進。

至於勇士老將格林（Draymond Green）先前因腳傷缺席了一場比賽，並在明天對戰火箭的比賽被列為出賽存疑，面對戰績11勝4敗、陣容高大的火箭，勇士相當需要格林守護禁區。