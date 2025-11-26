NBA／全隊被總教練罵到臭頭！ 勇士荷蘭中鋒：我們活該
勇士隊昨天在主場迎戰爵士隊，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）首節尾聲痛斥全隊缺乏專注度，第二節勇士打出21：0攻勢扭轉局面拿下勝利，柯爾也解釋生氣的原因。
爵士後衛喬治（Keyonte George）首節獨拿15分，柯爾解釋生氣理由，「我看到的是，第一節開始防守端專注度明顯不足，沒照比賽計畫限制喬治和馬卡南（Lauri Markkanen），沒真正地集中在他們身上。讓喬治第一節得到4次完全的空檔三分。」
「這一切都跟責任感有關，陣容上第1人到第15人都是。」勇士荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）強調，「比賽前大家都同意一份比賽計畫，所有人都被要求遵守。第一節某時間點，柯爾把我們罵很兇，但我們活該，因為我們根本沒照計畫打，大家都搞丟自己的防守任務。這永遠不是某個人的錯，是整個團隊的問題。」
勇士明天將迎戰強敵火箭隊，火箭最近13場贏11場，本季進攻效率全聯盟第1、防守效率第5，儘管杜蘭特（Kevin Durant）因家庭因素缺陣，柯爾仍不敢掉以輕心，「他們今年真的是非常強的隊伍。尤多卡（Ime Udoka）這2年在那邊做得非常好，建立球隊身份，他們的身材、對抗性和防守，今年又補上更多東西。」
