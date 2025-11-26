NBA／獨行俠若上架戴維斯 活塞、尼克是潛在下家

快訊

台灣醒報／ 台北報導
NBA獨行俠隊伍受到傷病打擊，開季打出相當令人失望的戰績，總管哈里森此前已經下台，賣不賣陣中球星戴維斯成焦點。隨著戴維斯將回歸訓練，獨行俠正評估他的市場身價，因缺乏未來選秀籤、高層變動、球隊戰績糟糕、超級新人弗萊格仍需時間養成，這些因素都增添獨行俠出售戴維斯的可能，東區勁旅活塞、尼克都是潛在下家。 

獨行俠戰績差

NBA達拉斯獨行俠狀態始終沒有好轉，至今以5勝14敗的慘澹戰績、位居西區倒數第二，日前總管哈里森已經被炒掉，顯示高層變動、打算進行新的規劃，這也讓陣中禁區球星戴維斯陷入交易傳聞。

本賽季戴維斯狀態出色，繳出近三年的最高命中率，可惜僅打5場就又傷退，從湖人交易到獨行俠僅9個月，就累積了3個不同部位的傷勢，缺陣比上陣數還多。獨行俠在他倒下後、年輕禁區萊弗利也不夠健康，加上主控厄文早早就傷病，團隊陣容殘破不堪，導致戰績一落千丈。

交易換未來資產

根據《今日美國報》報導，考慮到團隊戰績幾乎救不回來的情況，即便戴維斯傳出即將回歸訓練場，也阻止不了交易傳聞。外媒認為，健康的戴維斯仍是聯盟最頂級的長人，必然是眾多球隊渴望的一大補強，而獨行俠若想放棄本季，他們會需要累積選秀籤，以備來年爭冠補強，目前獨行俠在2031年前的首輪籤僅剩明年的能由自己控制，用戴維斯去換籤成為合理操盤。  

除了傷病之外，獨行俠戰績不佳還有超級新人弗萊格尚缺火候的原因，這位被稱為多年難尋的狀元郎有出色的機體跟球商，但似乎還需時間磨練，才能對應NBA等級的身體對抗與投射，等待厄文回歸帶隊、幫助弗萊格找尋更多新秀幫手，是較為現實且保守的選擇。

而戴維斯的下家很有可能是2大東區強權：活塞與尼克，活塞本季在少主康寧漢的領軍下，戰績穩居東區龍頭，若能換到戴維斯，他將與年輕禁區杜倫組成雙塔，除了投射空間擠壓的問題，這將增添活塞的內線強度；而尼克也可能在戴維斯價值下降的前提，參與競爭。

