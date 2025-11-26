NBA／薩格斯肢體衝突被驅逐 魔術上半場86分破紀錄輕取76人

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
薩格斯(左2)因肢體衝突被驅逐出場。 美聯社
薩格斯(左2)因肢體衝突被驅逐出場。 美聯社

魔術隊今天作客76人隊主場，第二節控衛薩格斯（Jalen Suggs）因肢體衝突遭到驅逐出場，魔術上半場狂轟86分打破隊史紀錄，終場以144：103拿下勝利。

76人今天多名主力缺陣，包含安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）、探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）和烏布瑞（Kelly Oubre Jr. ）。魔術則是班凱羅（Paolo Banchero）持續休養。

第二節魔術中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）和76人佐蒙德（Andre Drummond）發生推擠，薩格斯也和76人華克（Jabari Walker）爆肢體衝突，最終只有薩格斯被驅逐，貝恩（Desmond Bane）、卡特、佐蒙德和華克吞技術犯規，佐蒙德笑得合不攏嘴。

不過比賽內容形成一面倒，薩格斯退場前就傳出11次助攻，上半場86分打破魔術隊史紀錄。三節打完魔術就領先38分，比賽提前進入垃圾時間。

魔術全隊9人得分上雙，布萊克（Anthony Black）攻下生涯新高的31分。76人方面，馬克西（Tyrese Maxey）攻下20分已是全隊最高　

