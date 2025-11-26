NBA／薩格斯肢體衝突被驅逐 魔術上半場86分破紀錄輕取76人
魔術隊今天作客76人隊主場，第二節控衛薩格斯（Jalen Suggs）因肢體衝突遭到驅逐出場，魔術上半場狂轟86分打破隊史紀錄，終場以144：103拿下勝利。
76人今天多名主力缺陣，包含安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）、探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）和烏布瑞（Kelly Oubre Jr. ）。魔術則是班凱羅（Paolo Banchero）持續休養。
第二節魔術中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）和76人佐蒙德（Andre Drummond）發生推擠，薩格斯也和76人華克（Jabari Walker）爆肢體衝突，最終只有薩格斯被驅逐，貝恩（Desmond Bane）、卡特、佐蒙德和華克吞技術犯規，佐蒙德笑得合不攏嘴。
不過比賽內容形成一面倒，薩格斯退場前就傳出11次助攻，上半場86分打破魔術隊史紀錄。三節打完魔術就領先38分，比賽提前進入垃圾時間。
魔術全隊9人得分上雙，布萊克（Anthony Black）攻下生涯新高的31分。76人方面，馬克西（Tyrese Maxey）攻下20分已是全隊最高
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言