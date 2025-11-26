NBA／湖人三屆冠軍成員宣布從政 競選巴哈馬國會議員
根據《ESPN》報導，曾拿下三座NBA總冠軍的前湖人隊球員福克斯（Rick Fox）在社群宣布，將在明年參選巴哈馬國會議員。
巴哈馬目前正面臨受矚目的貪腐案件、非法入境人數增加，以及持續從2019年多里安颶風的災害中復原等多重挑戰。福克斯在Facebook貼文寫道：「希望讓巴哈馬成為一個公開透明、以負擔能力與安全為優先、具備真實機會的國家。」
福克斯的母親是加拿大人、父親是巴哈馬人，他出生於多倫多、在巴哈馬長大。福克斯一共在NBA征戰13個球季，生涯前六季效力賽爾提克，隨後轉戰湖人，在洛城七個賽季中拿下三座NBA冠軍。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言