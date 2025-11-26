NBA／湖人三屆冠軍成員宣布從政 競選巴哈馬國會議員

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
前湖人隊球員福克斯。 美聯社
根據ESPN》報導，曾拿下三座NBA總冠軍的前湖人隊球員福克斯（Rick Fox）在社群宣布，將在明年參選巴哈馬國會議員。

巴哈馬目前正面臨受矚目的貪腐案件、非法入境人數增加，以及持續從2019年多里安颶風的災害中復原等多重挑戰。福克斯在Facebook貼文寫道：「希望讓巴哈馬成為一個公開透明、以負擔能力與安全為優先、具備真實機會的國家。」

福克斯的母親是加拿大人、父親是巴哈馬人，他出生於多倫多、在巴哈馬長大。福克斯一共在NBA征戰13個球季，生涯前六季效力賽爾提克，隨後轉戰湖人，在洛城七個賽季中拿下三座NBA冠軍。

